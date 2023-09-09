Yağlı saçların yağını alan şifa deposu bitki ortaya çıktı

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Yağlı saçların yağını alan şifa deposu bitki olan kuşdili bitkisiyle ilgili detaylar dikkat çekti.

Kuşdiliyle ilgili detaylar...

YAĞLI SAÇLARA NE İYİ GELİR?

Saçlarınızın ideal yağ dengesine ulaşması için biraz sabırlı olmalısınız. Yağlı saçlar, saç derisinin doğal dengesini kaybetmesi sonucunda oluşur ve bu dengeyi yeniden sağlamak biraz zaman alabilir. Saç derisinin aşırı sebum üretimini azaltmak için, öncelikle beslenme düzeninizi gözden geçirmelisiniz. Mümkünse, yağ oranı yüksek yiyeceklerden uzak durmalısınız. Ayrıca saç derinizin ihtiyacı olan besini alabilmesi için sağlıklı beslenmelisiniz.

Yağlı tipteki saçlarla olan savaşınızda, destek kuvvetlerden faydalanmak her zaman iyi bir fikirdir. Yağlı saçlar için özel olarak tasarlanan içeriklere sahip şampuanlar, yıkama anında saçı aşırı yağdan arındırır. Yağlı saçlar için maske uygulamaları, saç köklerinin ihtiyaç duyduğu besinleri sağlar. Bu ürünler, düzenli kullanımda sağlıkla ışıldayan saçlara kavuşmanıza destek olur.

Yağlı saç bakımı için fön makinesi ve düzleştirici gibi yüksek ısıya sahip şekillendiricileri doğru kullanmanız önemlidir. Bu şekillendiricileri kullanırken, saç derisinden uzak tutmalısınız. Yüksek ısı, saç köklerindeki sebum üretiminin artmasını tetikleyebilir. Saçın ve saç derisinin rahat nefes alması, yağlı saç görünümünü azaltmak için faydalıdır. Bunun için, uzun süre şapka takmaktan kaçınmalı ve saçlarınızı gün boyu toplu tutmamalısınız.

KUŞDİLİ BİTKİSİ NASIL KULLANILIR?

Kalp yağlanmasında;1 lt sirkenin içine 1 avuç biberiye konur,10 gün bekletilir, sabah ve akşam günde 2 bardak içilir.

Uykuyu kaçırdığı için yatmadan önce içilmemelidir.

Yemeklerde baharat olarak da kullanılır.

Yüksek tansiyonu olanlar dikkatli kullanmalıdır çünkü tansiyonu yükseltebilir.