Kuşdili bitkisi zihni güçlendiriyor

Zihni güçlendirmeye iyi gelen kuşdili bitkisinin faydaları dikkat çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Kuşdili bitkisi zihni güçlendiriyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası hazımsızlığa iyi gelen kuşdili bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Kuş dili bitkisi; Zihni güçlendirmesiyle biliniyor.

ZİHNİNİZİ GÜÇLENDİRMENİN VE BEYİN SAĞLIĞINI GELİŞTİRMENİN YOLLARI

-Diş fırçaladığınız elinizi değiştirin.

- Gözlerinizi kapatarak duş alın.

- Sabah rutininizi değiştirin.

- Masada oturulacak yerleri değiştirin.

-Burnunuzla yeni bir bağlantı kurun.

-Farklı şekilde okuyun.

- Yemediğiniz şeyleri tüketin.

-Markette inceleme yapın.

- Değiştirip keşfetme oynayın.

KUŞ DİLİ BİTKİSİ NASIL KULLANILIR?

Kalp yağlanmasında;1 lt sirkenin içine 1 avuç biberiye konur,10 gün bekletilir, sabah ve akşam günde 2 bardak içilir.
Uykuyu kaçırdığı için yatmadan önce içilmemelidir.

Yemeklerde baharat olarak da kullanılır.

Yüksek tansiyonu olanlar dikkatli kullanmalıdır çünkü tansiyonu yükseltebilir.

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