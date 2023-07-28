İşte Şenol Güneş'in istediği transfer. Tottenham'dan geliyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Tirana maçından sonra transfer açıklaması yapmıştı. Güneş'in istediği futbolcunun İngiltere'nin Tottenham takımında olduğu ortaya çıktı.

İşte Şenol Güneş'in istediği transfer. Tottenham'dan geliyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Tirana maçından sonra transfer açıklaması yapmıştı.

Güneş'in istediği futbolcuyu İngiltere'nin Express gazetesi yazdı.

Habere göre; siyah beyazlılar Tottenham'dan Japhet Tanganga'ya talip oldu.

Takımıyla 2025'e kadar sözleşmesi bulunan İngiliz stoperin kiralanması için teklif yapan Beşiktaş'a İngilizler, kesin satın alma opsiyon şartı koştu.

Gazetede Tottenham'ıhn Beşiktaş'a Tanganga'yı gelecek sezon 7 milyon euro zorunlu satış alma maddesiyle kiralayabileceği belirtildi.

Tottenham Hotspur altyapısından yetişen 1999 doğumlu Tanganga, stoper ve sağ bek olarak olarak görev yapabiliyor.

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