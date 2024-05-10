Duyarlı sürücü yavru kediyi ezilmekten kurtardı

Ankara'da bir sürücü, trafiğin yoğun olduğu bir anda yolun kenarında korku içinde duran yavru kediyi fark ederek kurtardı. Aracından inen sürücü, kediyi ezilmekten kurtarmak için harekete geçti. Arabaların gürültüsünden korkmuş bir şekilde yolun kenarında titreyen yavru kediyi fark eden kişi, onu nazikçe eline alarak tehlikeden uzaklaştırdı. "Tamam canım, korkma gel. Korkma kuzum, gel." sözleriyle kediyi sakinleştirmeye çalışan sürücünün bu anları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Hayvanseverlerin beğenisini toplayan bu olay, insanların duyarlılığını ve hayvanlara olan sevgi ve saygısını bir kez daha gösterdi. Sürücünün yaptığı bu insani davranış, takdir ve övgüyle karşılandı.