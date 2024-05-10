Eşinin alması gerektiği maaşı duyan şoke oldu "En az 300 bin lira..."

Sokak röportajında bir genç kızın, gelecekteki eşinin alması gereken geliri tartışmalara neden olan cevabı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Muhabirin "Evleneceğin kişinin ne kadar kazanması lazım?" sorusuna verdiği yanıt, kullanıcılar arasında tartışma konusu oldu. Kızın, "En az 300 bin lira. Asgari ücret neyime yetecek? Ben masraflı bir insanım. Kendime aylık 40 bin, 50 bin harcarım." şeklindeki cevabı, Türkiye'deki maaşlarla uyumlu olmamasıyla dikkat çekti. Zira günümüzde Türkiye'deki asgari ücretin 17 bin lira civarında olduğu göz önünde bulundurulduğunda, kızın talebi oldukça yüksek bulundu. Sosyal medya kullanıcıları, kızın Türkiye'deki yaşam maliyetini ve gelir düzeyini göz ardı ettiğini belirterek eleştirilerde bulundu.