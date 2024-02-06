İşte son 5 yılda fiyatı en çok artan ürünler. TUİK açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
İşte son 5 yılda fiyatı en çok artan ürünler. TUİK açıkladı
TÜİK'in açıkladığı verilerine göre, fiyatı son 5 yılda en çok artan ürünler mücevheratlar, saat ve kol saatleri olurken patates, ilaç ve süt fiyatlarındaki artış dikkatlerden kaçmadı.

Türkiye İstatistik Kurumu, 409 ürünün aylık fiyat değişimlerini gösteren ve enflasyon sepeti olarak bilinen “madde sepeti ve ortalama madde fiyatları” tablosunu 20 aydır açıklamayarak vatandaşta merak uyandırıyordu.

TÜİK dün ocak ayı enflasyon verilerini açıklayarak aylık enflasyonu yüzde 6,70, yıllık enflasyonu yüzde 64,86 olarak açıkladı.

TÜİK ayrıca enflasyon sepetini de paylaşarak fiyatı en çok artan ürünleri duyurdu.

Listeye bakıldığında; mücevheratlar, saat ve kol saatleri yüzde 1019 ile son 5 yılda fiyatı en çok artan ürün listesinin zirvesine yerleşti. Fiyatı en çok artan ikinci kalem ise yüzde 1003 ile evcil hayvan ve veterinerlik hizmetleri olarak kaydedildi.

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Üçüncü sırada ise yüzde 1001 ile patates ve bazı yumrulu bitkiler yer aldı. Listeye dördüncü sıradan giren fotoğraf hizmetleri yüzde 997 zamlandı. Beşinci sırada ise yüzde 970 ile et ve bazı sakatatlar yer aldı.

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