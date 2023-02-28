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İşte süt içmek için 9 neden

Süt, içerdiği protein, vitamin, minerallerle zihinsel gelişimde çok önemli rol oynuyor. İşte süt içmek için sadece 9 önemli neden…

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 07:59
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İşte süt içmenin nedenleri

İşte süt içmek için 9 neden
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Süt Protein, kalsiyum ve fosfor gibi pek çok besin öğesini içeren güçlü bir besin. İçerdiği protein, vitamin, minerallerle zihinsel gelişimde çok önemli rol oynuyor…

İŞTE SİZE SÜT İÇMEK 9 NEDEN:

Yüksek miktarda kalsiyum ve fosfor içeren süt, asitli ve şekerli yiyeceklerin yarattığı mikroorganizmalarla savaşarak dişlerimizde oluşabilecek çürükleri engeller.

Süt ve süt ürünleri, içerdikleri karbonhidrat, protein ve yağ ile enerjinizi artırır.

İçerdiği kalsiyum sayesinde, günde 2 bardak süt tüketmek, osteoporozu (kemik erimesi) engellemeye yardımcı olur.

Gebelik boyunca annelerin vücudunda azalan mineraller, günde 2 bardak süt ile karşılanmaktadır.

Süt, içerdiği B12 vitamini ile sinir sistemi ve sinirler arası iletimi olumlu yönde etkiler ve çocukların algılanmalarını ve öğrenme kapasitelerini artırır.

Sütte bulunan vitamin ve mineraller, akne ve cilt inflamasyonu riskini azaltarak cilt sağlığını korur.

Solunum yolu enfeksiyonları, grip ve soğuk algınlığı gibi pek çok rahatsızlığa karşı süt, içerdiği 40’tan fazla besin öğesiyle doğal bir koruyucudur.

Protein, kalsiyum ve fosfor gibi pek çok besin öğesini içeren süt, günlük düzenli kullanıldığında koroner kalp hastalıklarına karşı korur ve hipertansiyonu dengeler.

Glisemik indeksi yüksek besinlerden olan süt, günde 2 bardak tüketildiğinde tokluk hissini artırarak fazla kilo almayı engeller.

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