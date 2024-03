İşte tokluk hissi veren o besinler

Diyetisyen Şeyma Yılmaz, yağ yakımında etkili olan ve kolayca bulabileceğiniz beş besini öneriyor. Bu besinler, özellikle yağ yakımını hedefleyen egzersizlerle birleştirildiğinde, ideal vücut ölçülerine ulaşmanıza yardımcı olabilir. İşte o besinler ve faydaları:

Enginar:

Karaciğer için faydalı olan enginar, magnezyum, potasyum ve lif açısından zengindir. Yüksek magnezyum içeriğiyle yağ yakımını hızlandırırken, potasyum ile vücuttaki sıvı dengesini korur ve lif içeriği sayesinde uzun süre tokluk sağlar. Salatalara eklenebilir veya yoğurtla karıştırılarak ara öğün olarak tüketilebilir.

Ahududu:

Yüksek antioksidan içeriğiyle bilinen ahududu, lif bakımından zengindir ve tokluk hissi yaratır. Ayrıca, bağırsaklardaki fazla yağın atılmasına yardımcı olur ve C vitamini ile potasyum içeriği yüksektir. Bir çay bardağı ahududu sadece 51 kaloridir.

Kivi:

Kivi, C vitamini bakımından zengindir ve yağ yakma sürecine katkıda bulunan karnitin sentezini destekler. Araştırmalar, yeterli C vitamini alan bireylerin daha fazla yağ yaktığını göstermektedir. Günde bir kivi, günlük C vitamini ihtiyacını karşılar ve potasyum içeriğiyle kas ağrılarını hafifletir.

Yoğurt:

Yoğurt, yağ yakımını artıran kalsiyum ve kas kütlesini koruyan protein içerir. Düzenli yoğurt tüketimi, kilo verme ve bel çevresindeki yağların azalmasına yardımcı olur. Konjuge Linoleik asit içeriğiyle yağ yakımını destekler ve yarım yağlı yoğurt tüketmek bu faydalardan yararlanmak için idealdir.

Salatalık:

Salatalık, %95 su içeriğiyle düşük kalorili ve doyurucudur. Diyetlerde sınırsız tüketilebilir ve lif içeriği sayesinde tokluk hissi verir. Kabuklu tüketimi, lif içeriğini korumak için önerilir.