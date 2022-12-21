﻿Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu: Sürprizler var

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Hakem Kadir Sağlam'ın yöneteceği karşılaşmayı A Spor canlı yayınlayacak.
İlk 11'ler
Trabzonspor: Uğurcan, Gbamin, Hüseyin, Hugo, Eren, Siopis, Bakasetas, Visca, Abdülkadir, Trezeguet, Umut Bozok
Samsunspor: Aykut, Şener, Osman, Alim, Zeki Yavru, Soner, Yusuf Emre, Celil, Ali Kaan, Laura, Ahmet Sağat.
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