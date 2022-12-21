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Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu: Sürprizler var

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Trabzonspor, sahasında Yılport Samsunspor'u konuk edecek.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 18:04
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İşte Trabzonspor - Samsunspor: İlk 11'ler

Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu: Sürprizler var
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Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Hakem Kadir Sağlam'ın yöneteceği karşılaşmayı A Spor canlı yayınlayacak.

İlk 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Gbamin, Hüseyin, Hugo, Eren, Siopis, Bakasetas, Visca, Abdülkadir, Trezeguet, Umut Bozok

Samsunspor: Aykut, Şener, Osman, Alim, Zeki Yavru, Soner, Yusuf Emre, Celil, Ali Kaan, Laura, Ahmet Sağat.

 

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