Türk polisi her zaman böyle olmalı. Dünyada başka bir yerde göremezsiniz

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türk polisi her zaman böyle olmalı. Dünyada başka bir yerde göremezsiniz

Milyonlarca öğrencinin üniversite hayallerini gerçek kılmak için katıldığı TYT (Temel Yeterlilik Sınavı) 8 Haziran Cumartesi günü yapıldı. 8 Haziran günü, Antalya’da sınava geç kalmak üzere olan öğrencileri okullarına yetiştiren polislerin görüntüleri gündem olurken, söz konusu görüntüler vatandaşlara, “İşte Türk polisi böyle olmalı” dedirtti.

Yıllar boyu emek veren milyonlarca öğrencinin, hedefledikleri üniversiteleri kazanabilmek için başvurduğu Temel Yeterlilik Sınavı (TYT), geçtiğimiz hafta 8 Haziran Cumartesi günü yapıldı. Türkiye’nin her şehrinde sınav heyecanı yaşanırken Antalya’da bu şehirlerden biriydi.

Antalya’da polis ekiplerinin geç kalmak üzere olan öğrencileri, motosikletleriyle sınava girecekleri okullara yetiştirdikleri görüntüler kamuoyunda gündem yarattı. Üniversite sınavına geç kalmak üzere olan öğrenciler, Türk polisleri tarafından okullarına bırakılırken, o görüntüler sosyal medyada beğeni ve paylaşım rekorları kırdı.

Öğrencileri, sınav salonlarına yetiştiren polisler, öğrenci ve veliler tarafından dakikalarca alkışlandı.

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