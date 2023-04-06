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Vücutta ödem yapan besinler hangileri

Diyetisyen Şeyda Sular, “Ödem genel olarak tüm vücuda ya da bölgesel olarak dağılmış vaziyettedir. Tuz ve su tüketiminin dışında birçok nedene bağlı olarak da vücut su tutmakta. Bu nedenlerin başında da tüketilen besinlerin içeriği ve alkol olarak sıralayabiliriz” diye konuştu.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 16:08
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İşte vücutta ödem yapan besinler hangileri

Vücutta ödem yapan besinler hangileri
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Vücutta ödem oluşumunun birçok bireyin başına gelen normal bir süreç olduğunu, ödemin ise alınan tuz miktarının fazlalığı ve içilen su miktarının azlığından kaynaklandığının altını çizen Sular, bu nedenle ödem yapan besinlere dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Salamura tüm besinlerin yüksek oranda tuz içermekte olduğuna dikkat çeken Sular, şunları söyledi:

“Dünya Sağlık Örgütü’ne göre sağlıklı bir birey günde maksimum 5 mg tuz tüketmelidir. Bir adet turşuyu baz alırsak 5-6 adet turşu yiyerek günlük tuz tüketimini doldurmaktayız. Hazır soslar, paketli besinler ve aşırı karbonhidrat içeren besinlerde vücutta yüksek miktarda su tutumunu arttırmaktadır. Bunun yanı sıra alkol tüketimi vücutta aşırı ödeme neden olmakta.
Kafein tüketimi de ödeme neden olur. Günlük kafein alımını 300-400 mg üstüne çıkarmak ödem oranını arttırmaktadır. Aşırı ilaç tüketimi, ağrı kesiciler ve kortizol içeren ilaçlarda yüksek miktarda ödeme neden olmakta, bu ilaçların tüketim esnasında bol suyla takviye yapılmalı ve günlük tuz tüketimini sınırlandırılmalıdır.”

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