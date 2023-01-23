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Edgar le yeniden Süper Lig'de. İşte yeni takımı

Süper Lig'de Medipol Başakşehir, eski Trabzonsporlu futbolcu Edgar le'yi transfer ettiğini açıkladı.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 17:58
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İşte yeni takımı. Eski Trabzonsporlu Edgar le Süper Lig'e geri döndü

Edgar le yeniden Süper Lig'de. İşte yeni takımı
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Edgar Ié ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Medipol Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde;

''Kulübümüz, Gine-Bissau asıllı Portekizli futbolcu Edgar Miguel Ie ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Ie, kulübümüzde 51 numaralı formayı giyecek.

Edgar Miguel Ie'ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.''

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