Edgar le yeniden Süper Lig'de. İşte yeni takımı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Edgar Ié ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Medipol Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde;
''Kulübümüz, Gine-Bissau asıllı Portekizli futbolcu Edgar Miguel Ie ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Ie, kulübümüzde 51 numaralı formayı giyecek.
Edgar Miguel Ie'ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.''
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