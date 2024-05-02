Klasik poğaça tariflerinden daha iyi oluyor! Gevrek olduğu gibi asla bayatlamıyor...

Kaynak: Haber Merkezi
Klasik poğaça tariflerinden daha iyi oluyor! Gevrek olduğu gibi asla bayatlamıyor...
Evde poğaça yapmanın püf noktalarını ve pratik tarifini paylaştık

Poğaça, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Özellikle kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan poğaça, evde kolayca yapılabilen bir tarife sahiptir. İşte evde poğaça yapmanın püf noktaları ve pratik tarifi:

Poğaça hazırlarken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır. İlk olarak, poğaça hamuru yumuşak ve ele yapışmayan bir kıvama sahip olmalıdır. Bu nedenle un miktarını yavaş yavaş ekleyerek yoğurmak önemlidir. Ayrıca, hamurun kabarması için genellikle 1 saat mayalandırma süresi idealdir. Poğaça iç harcı olarak peynir, patates, ıspanak gibi malzemeler kullanılabilir ve iç harcın lezzetli olması poğaçanın lezzetini arttırır. Pişirme süresinde ise fırın sıcaklığına dikkat edilerek altının ve üstünün eşit şekilde kızarması sağlanmalıdır. Genellikle 180 derece fırında 20-25 dakika arasında pişirilir. Son olarak, poğaçaların sıcak servis edilmesi, lezzetlerinin korunması için önemlidir ve taze poğaçaların yanında çay veya kahve ile sunumu yapılabilir. Bu detaylara dikkat ederek, lezzetli ve göz dolduran poğaçalar hazırlanabilir.

Malzemeler

- 125 gr oda sıcaklığında margarin veya tereyağı
- Yarım su bardağı sıvı yağ
- Yarım su bardağı yoğurt
- 2 yumurta (birinin sarısı üstü için ayrılacak)
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 4 su bardağı un
- 1 paket kabartma tozu
- İçi için beyaz peynir
- Üzeri için çörek otu

Yapılışı

1. Yoğurma kabına malzemeleri ekleyerek yumuşak bir hamur elde edin.
2. Merdane ile yarım cm - bir cm kalınlığında açarak yuvarlak veya istediğiniz şekilde kesin.
3. Ortasına beyaz peynir koyun. Dilerseniz farklı iç harçları da kullanabilirsiniz.
4. Şekillendirilmiş poğaçaları yumurta sarısı ile fırçalayın ve çörek otu serpiştirin.
5. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri nar gibi kızarana kadar pişirin.

POĞAÇA PİŞİRİRKEN BİLMENİZ GEREKEN DİĞER TÜYOLAR

Hayatkolay.com'da aktarılanlara göre; Poğaçanın ana malzemesi undur. Un kaliteli ve mümkünse özellikle poğaça yapımı için özel üretilmiş olanlardan seçilmelidir. Unu elekten geçirmek bir nevi unun havalanmasını sağlamak poğaçaların daha kabarık olmasını sağlar.
Margarin, süt, un ve yumurta gibi dolapta saklanan gıdaların mutlaka oda ısısına gelmiş olması gerekmektedir.
Malzeme diziliş sırasına uymak gerekmektedir. Elenmiş un havuz yapılır içine yumurta koyulur, diğer malzemeler eklenir karıştırılır. Bu sıralama ana kuraldır.

Toz maya kullanılacak ise mutlaka sıcak sütle açmak gerekmektedir.
Hamura bir miktar şeker atılması poğaçaya lezzet kalmaktadır.
Hamuru kulak memesi kıvamına yakın gelecek kadar yoğurmak gereklidir. Esniyor ise Hamur kıvamında tutmuştur kopuyor ve elde kalıyorsa yoğurmaya devam etmelidir.
Poğaça hamurunu yoğurma işlemi bittiği zaman üzerini bez ile örterek yarım saat dinlendirmek gereklidir.
El ile şekil verildikten sonra hemen yumurtası sürülmelidir.

Mayalı hamurlar ilk düşük derecede daha sonra yüksek derecede pişirilmelidir. Önceden ısıtılırsa fırın hamurun içi çığ dışı sert olacaktır. 180 derecelik fırında yarım saat pişirmek en ideal süredir.

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