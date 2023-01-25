Göksel Gümüşdağ ile buluştu: Transferi açıklandı

Başakşehir, Brundili orta saha oyuncusu Youssouf Ndayishimiye'nin Fransa'nın Nice takımına transfer olduğunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Turuncu-lacivertli formamız altında iki sezon boyunca özveri ve başarıyla oynayan Youssouf Ndayishimiye, Fransa'nın OGC Nice Kulübüne transfer olmuştur." denildi.

GÜMÜŞDAĞ'LA BULUŞTU

Başkan Göksel Gümüşdağ'ın bir araya geldiği Burundili futbolcuya Fransa'da başarı temennilerinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, "Youssouf'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.







