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  • Yılın sözü sosyal medyadan geldi: İnsan vergi dairesine girince huzur buluyor hiç Suriyeli ve Afgan yok.

Yılın sözü sosyal medyadan geldi: İnsan vergi dairesine girince huzur buluyor hiç Suriyeli ve Afgan yok.

Sığınmacı ve kaçakların vergi kaybına neden olması sosyal medyada oldukça ironik bir şekilde ele alındı.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 14:48
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İşte yılın sözü: İnsan vergi dairesine girince huzur buluyor hiç Afgan ve Suriyeli yok.

Yılın sözü sosyal medyadan geldi: İnsan vergi dairesine girince huzur buluyor hiç Suriyeli ve Afgan yok.
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Türkiye’de fahiş vergiler altında inim inim inleyen vatandaşlar, yaşananlara tepkisini sosyal medyada gösteriyor.

Onlardan birisi de Türkiye’ye gelen sığınmacı ve kaçakların vergi kaybına neden olması ile ilgili.

“Yılın sözü sosyal medyadan geldi” dedirtecek cinsten bir paylaşım, sosyal medyada hızla yayıldı. İşte o paylaşım:

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temel
26.09.2022 15:06
vergi dairesinde öpülmekten hoşlanacak raddeye geldik desene  
 
Edebali
26.09.2022 15:04
bırak vergiyi üste para veriyoruz, abd afgan teröristlerle rejim değişikliğinde güvence anlaşması yapıyor, dağda ne kadar terörist varsa güvence gereği bize kakalanıyorlar, sorsan dünya kıskanıyor.  
 
Mİsafir
26.09.2022 15:00
Hastahaneler de suriyeliden geçilmiyor  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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