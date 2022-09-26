Yılın sözü sosyal medyadan geldi: İnsan vergi dairesine girince huzur buluyor hiç Suriyeli ve Afgan yok.

Türkiye’de fahiş vergiler altında inim inim inleyen vatandaşlar, yaşananlara tepkisini sosyal medyada gösteriyor.

Onlardan birisi de Türkiye’ye gelen sığınmacı ve kaçakların vergi kaybına neden olması ile ilgili.

“Yılın sözü sosyal medyadan geldi” dedirtecek cinsten bir paylaşım, sosyal medyada hızla yayıldı. İşte o paylaşım: