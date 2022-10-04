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Büyük skandal: Türk vatandaşlığı rüşvet pazarında. Vatandaşlık alanlar için şok iddia

400 bin dolarlık gayrimenkul alımına vatandaşlık verilmesi büyük bir rüşvet çarkını da berberinde getirdi. Edinilen bililere göre süreçte emlakçı, tapuda çalışanlar ve bu süreçte yer alan herkes para yiyor. Vatandaşlık alanların ise mafyatik ilişkileri bulunuyor.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 11:21
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Vatandaşlık alanlar için şok iddia. Büyük skandal: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı rüşvet pazarında

Büyük skandal: Türk vatandaşlığı rüşvet pazarında. Vatandaşlık alanlar için şok iddia
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Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre; Suriyeli, Pakistanlı, Afganistanlı mülteciler Türk vatandaşlığı almak için 400 bin dolarlık bir gayrimenkul almak zorunda. Bu satış sürecinde ise devlet dairelerine uzanan bir rüşvet çarkı başlıyor. Ekspertizi, tapu dairesi çalışanlarını, emlakçıyı da içine alan rüşvet sarmalının işleyişini mültecilerin en yoğun yaşadığı ilçelerin başındaki Esenyurt'ta bulunan işin içindeki emlakçı anlattı.

"ÇOĞUNUN MAFYATİK İLİŞKİLERİ BULUNUYOR"

C.A. ise üniversite mezunu bir genç. Mesleği öğretmenlik ancak atanamadığı için bir süre emlakçıda satış danışmanlığı yapmak zorunda kalmış. Ancak orada da tutunamamış. C.A. yabancı uyruklu vatandaşların 400 bin dolar değerinde bir gayrimenkul alma sürecini şu sözlerle anlatıyor:

"Gerçek ve satış değeri 2 ya da 3 milyon olan bir daire ekspertiz tarafından 400 bin dolar olarak gösteriliyor. Bu süreçte emlakçı, tapuda çalışanlar ve bu süreçte yer alan herkes para yiyor. Payın büyük kısmını tabi ki ekspertiz yiyor çünkü riskli bir şey yapıyor. Evi alan şahıs bu kadar usulsüzlüğü hiç sesini çıkarmıyor. Nedeni şu; bazen ‘evi alayım da geri boş’ diyor. Ancak esas önemli neden bu değil. Vatandaşlık almak isteyenlerin çoğunun mafyatik ilişkileri bulunuyor. Kara paralarını Türkiye’de aklıyorlar. Aslında ev umurlarında değil. Ayrıca bu vurgun düzeni sadece daire satışında değil, yabancıların oturum alma sürecinde de dönüyor. Yıkık dökük daireler yani değeri 75 bin dolar etmeyecek daireler o fiyatta gösteriliyor ve böylelikle oturum izni veriliyor. Yine bu süreçte birilerinin cebi dolduruluyor."

"SIĞINMACILAR EKMEK KAPISI OLDU"

Son yıllarda satış danışmanlığından çok iyi paralar kazandığını belirten Z.O., “Sığınmacılar bize ekmek kapısı oldu. Hele bir de daire satın alarak vatandaşlık almak isteyen müşteriler olunca bu iş tadından yenmiyor. Gerçi daha önceden 250 bin doları olanlar vatandaşlık alabiliyordu. Şimdi ise 400 bin doları olanlar alabiliyor. Bu durum işimizi biraz düşürdü. Ama yine çok şükür iyi iş yapıyoruz” diye konuşuyor.

"EKSEPRTİZE 600 BİN LİRA ÖDEME"

Rüşvet pazarlığını sorduğumuz Z.O., “O durum şöyle. Aslında rüşvet denilebilir mi bilmiyorum. Şimdi Suriyeli birisi geliyor. Vatandaşlık almak için bir daire baktığını söylüyor. Ona daireler gösteriyoruz. Daire diyelim 3 milyon. Bu aşamada ekspertiz devreye giriyor. Dairenin değerini 400 bin dolar olarak gösteriyor. Bu yaklaşık 7 milyona denk geliyor. Dairenin fiyatını yüksek gösteren ekspertize 500 bazen 600 bin ödeme yapıyor alıcı. Tapu dairesinde çalışan görevliye bazen 100 bin-200 bin ödeme yapılıyor. Emlakçıya yüzde 25 ödeme yapılıyor. Emlak ofisindeki yabancı dil bilen tercümanlara ödeme yapılıyor. Bu ödemeler dolar olarak yapılıyor. Ancak ödeme miktarları bazen daha az bazen daha çok yapılabiliyor. Bu işten herkes karlı çıkıyor. Sığınmacı 400 bin dolar ödemeden gayrimenkulü alıyor. Vatandaşlığa başvuruyor. Tabi vatandaşlık işlerinde de bazı tezgahlar dönüyor. Ama onu pek bilmiyorum” diye anlatıyor.

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Aynasıdır işi kişinin
4.10.2022 12:00
Türkçülüğü kimseye bırakmayan MHP li vatandaş nasılsın. Teoriğiniz ile pratiğiniz ne kadar farklı. Yoksa milliyetçiliğin tarifini mi değiştirdiniz.  
 
Atillahan
4.10.2022 11:56
bu yasa sadece iptal edilmeli degil son 20 senede verilen tum vatandasliklar incelenmeli  
 
N.D
4.10.2022 11:44
Eğer vatandaşlık para ile alınıp satılan bir şey olmuşsa bundan sonra vatan için can verecek insan zor bulursunuz.Vatanı bundan sonra vatandaşlığı para ile alanlar ve göçmenler beklesin.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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