Suriyeli suç üstü yakalandı. Bakalım sınır dışı edilecek mi?

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, D-400 Adana yönü uygulama noktasında, şüphe üzerine otomobili durdurdu.

Yapılan incelemede, Suriyeli beş kişinin yasa dışı yollarla Türkiye’ye giriş yaptığı belirlendi. Otomobil ile şüphelilerin üst aramasından çıkan 7 bin 500 dolara da el koyuldu.

Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilirken, Suriyeli sürücü A.A. ile H.I. da gözaltına alındı.

DHA’nın haberinde kaçakların sınır dışı edilip edilmediği bilgisi geçilmedi.