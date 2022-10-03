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Suriyeli suç üstü yakalandı. Bakalım sınır dışı edilecek mi?

Yasal ya da kaçak yollarla Türkiye'ye gelen Suriyelilerle ilgili tartışmalar sürerken polisin durdurduğu Suriyeli bir şoförün aracında 5 Suriyeli kaçak tespit edildi.

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 15:36
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Suriyeli insan kaçakçısı suç üstü yakalandı. Bakalım sınır dışı edilecek mi?

Suriyeli suç üstü yakalandı. Bakalım sınır dışı edilecek mi?
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Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, D-400 Adana yönü uygulama noktasında, şüphe üzerine otomobili durdurdu.

Yapılan incelemede, Suriyeli beş kişinin yasa dışı yollarla Türkiye’ye giriş yaptığı belirlendi. Otomobil ile şüphelilerin üst aramasından çıkan 7 bin 500 dolara da el koyuldu.

Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilirken, Suriyeli sürücü A.A.  ile H.I.  da gözaltına alındı.

DHA’nın haberinde kaçakların sınır dışı edilip edilmediği bilgisi geçilmedi.

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Kilis
3.10.2022 16:29
AKP, güzel ülkemi dingonun ahırına çevirdi.  
 
yusuf
3.10.2022 16:13
sınır dışı diye birşey yok kayıt altına alıp bırakıyorlar sadece kardeşim kim sınırdışı edecek  
 
A.Aydın
3.10.2022 15:50
Bop büyük İsrael projesi geregince Suriyeliler Ülkemize özellikle yerleştirildi adamlar ekmek elden su gölden, süfli yeni telefon arzularını yerine getirip günlerini gün ediyorlar.  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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