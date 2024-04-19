İstemeye gittiği kızın abisini silahla vurdu

Kaynak: İHA
İstemeye gittiği kızın abisini silahla vurdu
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, iddiaya göre kız isteme esnasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Kayabaşı Mahallesi 102. Sokak'ta meydana gelen olayda, kız istemeye giden Y.T. ile aile arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Y.T., yanında getirdiği pompalı tüfekle istemeye geldiği kızın abisi F.G.'ye ateş etti.

F.G. sırt kısmına isabet eden saçmalarla yaralanırken, kaçan Y.T. çevrede bulunan bir eve sığındı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı F.G. ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Y.T. ise polis ekipleri tarafından suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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