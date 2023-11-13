İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının 6 sanığı tahliye edildi

Birgün'ün haberine göre, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı davasında 6 sanığın tahliyesine karar verildi. 25 Eylül'de görülen bombalı saldırı davasında yargılanan tutuklu sanıklardan 3 kişi daha tahliye edilmişti.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dördüncü duruşmasına, Ahlam Albashır’ın arasında bulunduğu tutuklu 24 tutuklu sanık katıldı.

Saldırıda bomba düzeneğini bırakan Ahlam Albashir'in de aralarında bulunduğu 24 sanığın yargılandığı davada 6 kişi tahliye edildi.

25 Eylül'de görülen davasında yargılanan tutuklu sanıklardan 3 kişi daha tahliye edilmişti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul’un en turistik yerlerinden biri olan İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022'de bir bankın üzerine bırakılan patlayıcı maddenin patlaması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 99 kişi de yaralanmıştı.

Çevredeki birçok iş yerinin de hasar gördüğü olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında güvenlik güçleri, saldırganların yakalanması için geniş çaplı araştırma yapılmış, söz konusu çalışmalar kapsamında 1200 kamera kaydını izleyen ekipler, kısa sürede bombanın bir kadın tarafından caddedeki banka bırakıldığını belirlenmişti.