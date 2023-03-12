İstiklal Marşı 10 kıta sözleri neler? İstiklal Marşı 10 kıtası okunuşu nasıl?

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde büyük önem arz eden İstiklal Marşı’nın 102. yıl dönümü. İstiklal Marşı’nın kabul yıl dönümünde İstiklal Marşı 10 kıta sözlerini sizler için derledik..

İSTİKLAL MARŞI NE ZAMAN KABUL EDİLDİ?

Güftesi Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan İstiklal Marşı 1921 yılında yazılmış ve aynı yılın 12 Mart tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından İstiklal Marşı olarak kabul edilmiştir. Mehmet Akif Ersoy’un “Kahraman Ordumuza” hitabıyla başlayan ve Kurtuluş Savaşı’nın kazanılacağına duyulan inancı, Türk milleti ve ordusunun kahramanlıkları ve bir ulusun bağımsızlık arzusunu dile getiren İstiklal Marşı, Türkiye Cumhuriyeti’nin milli marşıdır.

İSTİKLAL MARŞI / MEHMET AKİF ERSOY

İstiklal Marşı 1. Kıtası

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;

O benimdir, o benim milletimindir ancak.

İstiklal Marşı 2. Kıtası

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!

Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal?

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal...

Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklal!

İstiklal Marşı 3. Kıtası

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

İstiklal Marşı 4. Kıtası

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,

'Medeniyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar?

İstiklal Marşı 5. Kıtası

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.

Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.

Doğacaktır sana va'dettigi günler Hakk'ın...

Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

İstiklal Marşı 6. Kıtası

Bastığın yerleri 'toprak!' diyerek geçme, tanı:

Düşün altında binlerce kefensiz yatanı.

Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:

Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

İstiklal Marşı 7. Kıtası

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?

Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda.

Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda,

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

İstiklal Marşı 8. Kıtası

Ruhumun senden, ilahi, şudur ancak emeli:

Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.

Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli,

Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.

İstiklal Marşı 9. Kıtası

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,

Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım,

Fışkırır ruh-i mücerred gibi yerden na'şım;

O zaman yükselerek arsa değer belki başım.

İstiklal Marşı 10. Kıtası

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.

Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal:

Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;

Hakkıdır, hakk'a tapan, milletimin istiklal!