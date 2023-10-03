İstilaya direniş din düşmanlığı mı ilan edilecek

Editör: Osmancan Erok

Sığınmacı ve kaçak sorunu son zamanlarda ülkedeki her kesimin tepki gösterdiği bir konu haline gelmişken, toplumun sinir uçlarına dokunan açıklamalar da baş göstermeye başladı.

HALUK HEPKON: SIĞINMACI KARŞITLIĞINI DİN DÜŞMANLIĞI OLARAK GÖSTERİYORLAR

Kırmızı Kedi Yayınevi’nin sahibi ve yazar Haluk Hepkon, Bekir Develi ve Numan Kurtulmuş’un birkaç gün arayla yaptıklarını sığınmacı açıklamalarını “zamanlama tesadüf olamaz” sözleriyle değerlendirdi:

Bekir Develi isimli şovmenin ucuz laflarını, Numan Kurtulmuş'un "Göçmen karşıtlığı ve İslamofobya karşısında meclis olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getireceğiz" demeciyle birlikte ele almak lazım. Üsluptaki benzerlik ve zamanlama tesadüf olamaz. Bir karar alındığı belli. Yakın zamanda sığınmacı karşıtlığını din düşmanlığı olarak göstermeye, toplumda büyüyen tepkiyi kutuplaşmayı arttırarak bastırmaya çalışacaklar.

KURTULMUŞ'TAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, toplumun sığınmacı konusundaki rahatsızlığı üzerine “Yabancı düşmanlığı, göçmen karşıtlığı ve özellikle İslamofobi karşısında da Meclis olarak üzerimize düşen sorumlulukları sonuna kadar yerine getireceğiz.” dedi.

“SURİYELİLERDEN RAHATSIZ OLANLAR PEYGAMBERDEN RAHATSIZLAR”

Yaptığı gezi, belgesel ve yarışma programlarıyla ve yazar kimliğiyle tanınan Bekir Develi önceki gün bir televizyon programında gündem olacak açıklamalarda bulundu.

Develi’nin Suriyelilerin gitmesini isteyenlere yönelik söylediği, “Suriyelilerden rahatsız olanlar aslında Allah'tan rahatsızlar, namazdan, peygamberden rahatsızlar” ifadeleri sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

Televizyon sunucusu ve yazar Bekir Develi’nin katıldığı bir televizyon programında, Suriyeliler hakkında yaptığı yorum sosyal medyada çok konuşuldu.