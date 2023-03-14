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İsveç’ten NATO açıklaması

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, İsveç ve Finlandiya'nın farklı aşamalarda NATO üyesi olabileceğini belirtti.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 15:48
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İsveç Başbakanı Finlandiya ile farklı aşamalarda NATO üyesi olabileceklerini söyledi

İsveç’ten NATO açıklaması
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Aftonbladet gazetesi de dahil olmak üzere yerel basında yer alan haberlere göre, Kristersson, ülkesinin NATO üyelik başvurusuna ilişkin düzenlediği basın toplantısında, "İsveç ve Finlandiya'nın farklı aşamalarda (üyeliğinin) onaylanması söz konusu olabilir." ifadelerini kullandı.

Kristersson, kendisinin ve İsveç'in NATO baş müzakerecisi Oscar Stenstrom'un son haftalarda ittifak üyeliğinin farklı aşamalarda gerçekleşme olasılığının arttığı izlenimi edindiklerini kaydetti.

Söz konusu durumun ortaya çıkması halinde İsveç'in buna "hazırlıklı olduğunu" belirten Kristersson, Finlandiya'nın NATO'ya kendilerinden önce katılma ihtimalinin arttığına dikkati çekti.

Kristersson, İsveç'in üyeliğine dair son kararın Türkiye'ye ait olduğunu vurgulayarak Finlandiya'nın NATO'ya İsveç olmadan girmesi gibi bir durumla başa çıkmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Ukrayna ile Rusya arasında 24 Şubat 2022'de başlayan savaş nedeniyle benzer bir işgalden sakınmak için NATO güvenlik şemsiyesine dahil olmak isteyen Finlandiya ve İsveç, bu konuda adımları da birlikte atma kararı almış ve üyelik başvurusunu Brüksel'de birlikte yapmıştı.

Ancak Türkiye, bu ülkelerde terör örgütü PKK/YPG/PYD ve FETÖ'ye verilen destek nedeniyle NATO üyeliklerine karşı çıkmış; Türk vatandaşlarını ve Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesi, terörden aranan veya hükümlü kişilerin iadesi, savunma sanayi ürünlerinin ihracatındaki kısıtlamaların kaldırılması gibi konularda somut ve kalıcı adımlar atıldığını görmek istediğini belirtmişti.

İsveç ve Finlandiya, NATO üyesi 30 ülkenin de onayını gerektiren katılım için Macaristan ve Türkiye'den henüz onay almadı. (AA)

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