İsveç enflasyonu 2020’den bu yana en düşük seviyede

İsveç İstatistik Kurumu tarafından açıklanan öncü verilere göre, ülkede yıllık enflasyon oranı Mayıs 2025 itibarıyla yüzde 0.2’ye geriledi. Bu oran, hem Nisan ayındaki yüzde 0.3’lük seviyenin hem de piyasa beklentisi olan yüzde 0.4’ün altında gerçekleşti. Böylelikle İsveç'te yıllık enflasyon Kasım 2020’den bu yana en düşük seviyesine indi.

Enflasyonun düşüş eğilimi gösterdiği bu süreç, üst üste onuncu ayda da Riksbank’ın yüzde 2’lik hedefinin altında kalınmasına yol açtı. Uzmanlar, bu seyrin İsveç Merkez Bankası’nın faiz kararları üzerindeki etkisine dikkat çekiyor.

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AYLIK FİYATLAR DEĞİŞMEDİ

Aynı dönemde tüketici fiyatları bir önceki aya göre değişim göstermedi. Nisan ayında ise yüzde 0.1’lik bir artış kaydedilmişti. Bu durum, iç talebin sınırlı kaldığını ve fiyat baskılarının azaldığını ortaya koyuyor.

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CPIF BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI

Riksbank’ın para politikalarında referans olarak kullandığı sabit faizli tüketici fiyat endeksi, yani CPIF, Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.3 arttı. Bu oran Nisan ayıyla aynı seviyede kalırken, beklenti yüzde 2.5 artış yönündeydi. Aylık bazda bakıldığında ise CPIF yüzde 0.1 arttı. Bu oran da bir önceki ayda yüzde 0.2 olarak gerçekleşmişti.

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FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ GÜÇLENİYOR

Ekonomistlere göre, düşük enflasyonun kalıcı hale gelmesi durumunda Riksbank’ın bu yıl içerisinde yeni bir faiz indirimi kararı alması ihtimali artıyor. Özellikle hanehalkı harcamalarında ve kredili tüketimde yavaşlamanın devam etmesi, bankanın fiyat istikrarını gözeterek gevşeme yönünde adım atmasına zemin hazırlayabilir.

İsveç’teki bu gelişme, Avrupa genelinde de deflasyon riskinin yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Analistler, tüketici talebinin toparlanamaması durumunda İsveç ekonomisinin durgunlukla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunuyor.