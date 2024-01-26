Erdoğan’dan İsveç ve F-16 açıklaması

Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan’dan İsveç ve F-16 açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç’in NATO’ya katılımıyla ilgili “Türkiye üzerine düşeni yaptı” diyerek -16 satışıyla ilgili ABD'den onay beklediklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin sürece ve ABD'den F-16 alımı konusuna değindi.

"Parlamentomuz verilen söz üzerine yaptığı oylamalarla hamdolsun kahir ekseriyetle meclisimizden geçti. Dün itibarıyla bana geldi, ben de imzaladım. Akşam da Resmi Gazete'de yayımlandı. Bir gün önce Biden yazılı bir adeta talimatla tüm Temsilciler Meclisi'ne gönderdi. Meclisten çıkarılması talebini iletti.” diyen Erdoğan,

“Orayı da bekliyoruz. Oradan gelecek olan netice F-16'ların Türkiye'ye gönderilme sürecini, tamir, bakım gibi süreçlerinin başlamasını sağlayacaktır. Dışişleri Bakanım şu anda yakından takipte. Blinken ile bu süreci takip ediyor. Gerek Kanada gerek İsveç atılan bu adımla 'Türkiye'nin duruşunu göstermesi açısından isabetli olmuştur' yaklaşımında bulundular. Biz de aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz." İfadelerini kullandı.

"MURAT KURUM İSTANBUL'UN BÜTÜN KONULARINA HAKİM"

Devamında Erdoğan şöyle dedi:

Murat Bey'in heyecan dolu ve İstanbul'un bütün konularına hakim olduğunu gördüm ve bundan mutluluk duydum.

Erdoğan, "31 Mart'ta inşallah yeniden Murat Kurum ile yeniden İstanbul'u yaşayacağız.” dedi.

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