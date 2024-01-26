Türkiye'ye silah ambargosu kalkıyor. İsveç'in NATO üyeliği onaylandı

Türkiye ve Kanada, insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldıkları yerler konusunda daha fazla şeffaflık sağlanması karşılığında Kanada'dan Türkiye'ye İHA parçaları ihracatını yeniden başlatma konusunda anlaşmaya vardı.

Yapılan anlaşma, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylama sürecini tamamlamasından sonra yürürlüğe girecek.

Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılımıyla ilgili nihai belgeleri bugün ABD'ye göndereceğini ve bunun Kanada'nın ihracat kısıtlamalarını derhal kaldırmasının önünü açacağı belirtildi.

ANLAŞMA NATO ONAYI TAMAMLANDIKTAN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Konuya yakın bir kaynak yaptığı açıklamada, aylar süren görüşmelerin son bulmasının ardından ocak ayı başlarında anlaşmaya varıldığını belirtti. Konuya yakın ikinci bir kaynak ise, tarafların söz konusu planın İsveç'in NATO onayı tamamlandıktan sonra yürürlüğe gireceği konusunda anlaştığını söyledi.

Kanada Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Charlotte MacLeod ise Reuters'e yaptığı konuşmada, ihracat kontrollerinin hala yürürlükte olduğunu fakat Ottava'nın NATO müttefiki statüsü göz önüne alındığında Türkiye ile sorunu çözmeyi hedeflediklerini söyledi.

2020 YILINDA ASKIYA ALINMIŞTI

Kanada, Türkiye'de üretilen İHA'ların Ermenistan'la Dağlık Karabağ'da savaşan Azeri güçleri tarafından kullanıldığını söyleyerek, İHA'larda kullanılan bazı parçaların ihracatını 2020 yılında askıya almıştı.

İsveç'in NATO’ya katılımına ilişkin protokol Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlandı. Resmi Gazete'de yer alan protokole göre; protokolün yürürlüğe girmesiyle NATO Genel Sekreteri protokole taraf ülkeler adına NATO'ya katılımı için İsveç'e davette bulunacak.