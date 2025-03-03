İsveç üretim sektöründe güçlü yükselme

İsveç'teki üretim sektörü, Şubat 2025’te güçlü bir artış gösterdi ve ekonomiye yönelik iyimserlik arttı. Şubat ayı itibarıyla Swedbank tarafından açıklanan Üretim PMI verisi, 53.5 puana yükseldi. Bir önceki ay 53.1 olarak revize edilen veri, 53.8 olan üretim alt endeksinin Ocak ayındaki 52.3'lik oranına kıyasla, artışa büyük katkı sağladığını gösteriyor. Bu, geçtiğimiz yıl Kasım ayında görülen en yüksek seviyenin üzerine çıkılmasını sağladı. Üretim alt endeksindeki bu artış, İsveç'in üretim sektörü için olumlu bir tablo çiziyor.

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Ayrıca, teslimat sürelerinde, sipariş alımlarında ve istihdamda gözlemlenen artışlar da PMI'nin genel yükselişine katkıda bulundu. Bu göstergeler, İsveç'teki üretim sektörünün güçlü bir talep ile karşı karşıya olduğunu işaret ediyor. Ancak, envanter alımlarındaki artış, PMI üzerindeki baskıyı artırarak genel artışın kısmen dengelediği görülüyor.

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Üretim şirketlerinin üretim planları ise olumlu bir şekilde devam etti. Ancak, bu endeks Şubat ayında bir miktar düşerek daha düşük bir seviyeye geriledi. Bu durum, üretim sektöründeki belirsizliğin bazı faktörlerden dolayı devam ettiğine işaret ediyor. Yine de genel olarak şirketlerin geleceğe yönelik üretim beklentilerinin olumlu olduğu ifade ediliyor.

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Fiyatlarla ilgili olarak ise tedarikçilerin ham madde ve girdi fiyatları, küresel ekonomideki durgunluk ve İsveç kronasının güçlenmesiyle birlikte ikinci ay üst üste düşerek dört aylık en düşük seviyeye indi. Bu düşüş, maliyet baskılarının hafiflediğini gösteriyor ve şirketlerin karlılıklarını iyileştirmelerine olanak tanıyor. Bu da genel ekonomik iyileşmeye katkı sağlıyor.

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İsveç'in üretim sektörü, Şubat ayında gösterdiği güçlü performansla olumlu bir büyüme trendini sürdürüyor. Göstergeler, hem iç hem de dış talepten gelen destekle birlikte, ekonominin daha fazla iyileşme göstermesi bekleniyor. Ayrıca, üretim sektöründeki iyimserlik, istihdam artışları ve üretim planlarının geleceğe yönelik umut verici olması, İsveç ekonomisinin önümüzdeki dönemde de büyümeye devam edeceğini gösteriyor.