Mısır'da enflasyon beklentileri geride bıraktı

Mısır’da şehirlerde yıllık enflasyon oranı Mart 2025’te yüzde 13,6’ya yükseldi. Bu oran, Şubat 2025’te yüzde 12,8 seviyesindeydi. Ekonomistlerin beklentisi ise yalnızca yüzde 12,6’lık bir artış yönündeydi. Böylece enflasyon, son beş ayın ardından ilk kez yukarı yönlü bir hareket göstermiş oldu. En büyük etkenlerden biri, gıda fiyatlarının Şubat’taki yüzde 3,7’den Mart’ta yüzde 6,6’ya çıkması oldu. Bu oran, Mayıs 2021’den bu yana kaydedilen en düşük seviyeden keskin bir toparlanmaya işaret ediyor.

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BARINMA VE GİYİMDEKİ FİYAT ARTIŞLARI DİKKAT ÇEKTİ

Enflasyonun hızlanmasında yalnızca gıda fiyatları değil, barınma ve kamu hizmetleri ile giyim ve ayakkabı kalemlerindeki artışlar da etkili oldu. Barınma ve kamu hizmetlerinde fiyat artışı yüzde 13 olarak ölçüldü. Bu oran, Şubat ayındaki yüzde 12,9’un biraz üzerinde. Giyim ve ayakkabı kaleminde ise enflasyon yüzde 23’e çıkarak, önceki ayın yüzde 22,7’lik oranını geride bıraktı.

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ULAŞIM VE DİĞER ALANLARDA YAVAŞLAMA

Mart ayında bazı harcama kalemlerinde fiyat artış hızında düşüş gözlendi. Ulaşım sektöründeki fiyat artışı yüzde 34,3’ten yüzde 33,9’a geriledi. Ev eşyaları ve rutin bakım hizmetleri kaleminde de bir yavaşlama oldu. Bu gruptaki fiyat artış oranı yüzde 16,6’dan yüzde 15,6’ya indi. İletişim harcamalarında ise yüzde 12,5’ten yüzde 12,4’e sınırlı bir düşüş yaşandı. Eğlence ve kültür harcamalarında yüzde 22 olan önceki artış oranı Mart’ta yüzde 19,7’ye düştü. Lokanta ve otellerde fiyat artışı yüzde 17,6’dan yüzde 15’e geriledi. Alkol ve tütün ürünlerinde enflasyon yüzde 25,4’ten yüzde 25’e indi.

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AYLIK ENFLASYONDA SON ALTI AYIN ZİRVESİ

Aylık bazda değerlendirildiğinde, Mart 2025’te tüketici fiyat endeksi yüzde 1,6 arttı. Bu oran, son altı ayda kaydedilen en yüksek aylık artış olarak dikkat çekiyor. Şubat ayındaki artış ise yüzde 1,4 düzeyindeydi. Bu gelişme, özellikle döviz kurundaki dalgalanmalar ve ithalata bağımlı sektörlerdeki fiyat geçişkenliğinin etkisiyle açıklanabilir.

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REFORMLARA RAĞMEN ENFLASYON YÜKSELİYOR

Mısır hükümeti, son yıllarda çeşitli ekonomik reform programlarını devreye alarak makroekonomik istikrarı sağlamaya çalışıyor. Ancak enflasyonda yaşanan bu tür sürpriz artışlar, reformların toplum üzerindeki etkisini artırabilir. Yüksek gıda ve barınma maliyetleri, özellikle düşük gelirli gruplar üzerinde baskı oluşturuyor. Uluslararası Para Fonu ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde Mısır’ın sübvansiyonları kademeli olarak kaldırması ve serbest kur politikası uygulaması da bu enflasyonist eğilimleri tetikleyici unsurlar arasında yer alıyor.