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İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma izni verilmesi en güçlü şekilde kınandı....

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 20:52
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İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
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İsveç’te, yarın 'Kuran-ı Kerim’in yakılması' eylemine izin verildiğinin öğrenilmesi üzerine, İsveç’in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Büyükelçiye, açıkça nefret suçu niteliğindeki sözkonusu provokatif eylemi en güçlü şekilde kınadığımız, İsveç’in bu tutumunun kabul edilemez olduğu, eyleme müsaade edilmemesini beklediğimiz, kutsal değerlere hakaretin “demokratik haklar” kisvesi altında savunulamayacağı vurgulandı.

"Üçlü Ahitname’nin açık ihlali"

Ayrıca, keza yarın, PKK iltisaklı çevrelerin Stokholm merkezinde bir gösteri yapacaklarını duyurdukları; terör örgütleri ve yandaşlarının propaganda faaliyetlerine izin verilmesinin Üçlü Ahitname’nin açık ihlali olduğu ifade edildi.

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