İsveç’in NATO üyeliği ve asker sözü

4 Nisan 1949’da 12 ülkeyle kurulan NATO, genişleme politikası sonucunda 1990’da 16 üyeye; Varşova Paktı’nın yıkılması sonrası 1999’da 19 üyeye; 2004’te 26 ülkeye; 2009’da 28 ülkeye ve 2017’de 29 üyeye çıktı. Makedonya’nın kabul edilmesiyle, 2019 yılında NATO’nun üye sayısı 30 oldu. 2023’te, Türkiye’nin vetosunu kaldırmasıyla Finlandiya 31’inci üye oldu. Türkiye, Finlandiya’nın NATO üyeliğini 31 Mart 2023’te TBMM’de onayladı. Finlandiya, NATO’nun 31’inci üyesi ülke oldu. ABD mutluydu, AB mutluydu, Finlandiya mutluydu… Tek mutsuz olan ülke Türkiye…

Sırada İsveç var…

***

Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği, Rusya’yı kuzeyden Baltıklar’dan kuşatması nedeniyle ABD’nin hedefi. ABD, Finlandiya’nın NATO üyeliği ile bu hedefini gerçekleştirdi. İsveç’in Rusya’yla sınırı yok. İsveç’in NATO’ya üye olması, Finlandiya kadar öncelikli ve önemli değil. ABD, bölgeyi silah deposu ve gerginlik coğrafyasına dönüştürmek için İsveç’in de NATO üyeliğini istiyor. Küresel silah şirketleri çok mutlu…

İsveç’in NATO üyeliğini TBMM onaylamazsa, Türkiye pazarlık kartını elinde tutmuş olacak. Onaylarsa, bu kart elden çıkacak. Finlandiya’nın NATO üyeliğini onay veren Türkiye stratejik hata yaptı. Oysa, F-16’lar verilmeden, ABD’nin PKK/YPG terör örgütüne desteği kesilmeden Türkiye onaylamamalıydı.

Finlandiya’nın NATO üyeliğini onaylayan Türkiye’ye karşı, ABD’nin tutumunda yumuşama oldu mu?

-ABD, Finlandiya’nın NATO üyeliğini onaylayan Türkiye’nin SİHA’sını düşürdü. Yani “düşmanca” bir tutum sergiledi.

-Türkiye’nin coğrafi bütünlüğüne tehdit olan YPG/PKK terör örgütüne desteğini artırdı ve terör örgütünü Türkiye’ye tercih etti.

-Türkiye’nin satın almak istediği F-16 savaş uçaklarını vermedi.

Bu durumda, Türkiye Finlandiya’nın NATO üyeliğini neden onayladı?.. Evet, neden onayladı?..

***

SIRA İSVEÇ’İN NATO ÜYELİĞİ

İsveç’in NATO’ya katılımını, Türkiye’nin VETO etmesi meşru bir hakkıdır.

-ABD, PKK/PYD terör örgütüne desteğini kesmeden,

-Talep edilen F-16 savaş uçaklarını Türkiye’ye vermeden, TBMM İsveç’in NATO üyeliğini onaylamamalıdır. Bu koşullar sağlanmadan onay verilmesi, “mütekabiliyet” (karşılıklılık) ilkesine aykırıdır.

ABD'nin ve diğer bazı NATO ülkelerinin, PKK/YPG terör örgütünü desteklemesi, NATO'nun kuruluş anlaşmasının maddelerine aykırıdır. Bu durumda, ABD’nin terör örgütü listesine PYD/YPG terör örgütü dahil edilinceye kadar, Türkiye’nin İsveç'in NATO üyeliğini veto etmesi dünyanın en meşru hakkıdır.

***

2008’de NATO Bükreş zirvesinde, Makedonya NATO üyesi olacaktı. Yunanistan, Makedonya adını kabul etmediğinden, Makedonya'nın NATO üyeliğini 2019’a kadar 11 yıl süreyle veto etti. Makedonya adını değiştirdi ve Kuzey Makedonya oldu. Yunanistan, adı değiştikten sonra Makedonya’nın NATO üyeliğine onay verdi. Yunanistan, kendisine karşı herhangi bir terör örgütünü desteklemeyen Makedonya’yı 11 yıl NATO kapısında bekletti. NATO dağılmadı, ABD ve NATO, Yunanistan’ı dışlamadı. Türkiye, Finlandiya’yı bekletebilirdi; İsveç’i de bekletebilir… Tıpkı Yunanistan’ın yaptığı gibi…

1974 Türkiye’si, ABD’ye ve NATO’ya rağmen Kıbrıs Barış Harekatı’nı başarıyla yaptı.

1975 Türkiye’si, 25 Temmuz 1975’te ambargo nedeniyle ABD’nin 21 üs ve tesisini kapattı ve beş bin ABD’li asker/sivil Türkiye’yi terk etti.

1974 ve 1975 Türkiye’sinin yaptığını, 2023 Türkiye’si neden yapmazsın?..

***

ROGERS PLANI VE ASKER SÖZÜ

Yunanistan’ın NATO’nun askeri kanadına dönüşü Ecevit ve Demirel iktidarında engellenmişti. 1980’de NATO Başkomutanı olan ABD’li Orgeneral Rogers, bu konuda Kenan Evren’i ikna eder. İkna ederken:

“Size asker sözü veriyorum, Ege’de Yunanistan’ın çıkardığı sorunlar giderilecek ve Yunanistan, Türkiye’nin Avrupa Topluluğu’na (Avrupa Birliği) girişinize karşı çıkmayacak…” anlamında ifade kullanır.

Evren bu söz üzerine, yıllardır itiraz edilen Yunanistan’ın askeri kanadına dönüşüne onay verir. Askerlerin ve diplomatların bu konuda görüşleri de alınmaz.

Yunanistan, NATO’nun askeri kanadına döndükten sonra Türkiye’ye her konuda engel oldu ve Ege adalarını silah deposuna çevirdi. Rogers ise, verdiği sözü bir daha hatırlamadı.

Yani, yazılı anlaşma olmadan ve ileri sürülen koşullar gerçekleşmeden, ABD söz verdi diye İsveç’in NATO üyeliği onaylanmamalıdır.

“Taktik olmadan strateji, zafere giden en yavaş yoldur. Strateji olmadan taktik, yenilgi öncesi yapılan gürültüdür”, der Sun Tzu…