İsveçli çevre aktivisti Thunberg, Filistin’e destek için grev başlattı

Thunberg, sosyal medya platformu X'ten "Bugün Filistin ve Gazze (Gazze Şeridi) ile dayanışma için grev yapıyoruz." paylaşımında bulundu.

Thunberg, "Dünyanın, Filistinliler ve etkilenen tüm siviller için sesini yükseltmesi, derhal ateşkes, adalet ve özgürlük çağrısında bulunması gerekiyor." ifadesini kullandı.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.