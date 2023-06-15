İsveç'te enflasyondaki artışa öyle bir gerekçe gösterdiler ki duyanlar şaştı kaldı

Enflasyonun artmasına öyle bir gerekçe gösterildi ki duyanlar şaştı kaldı. İsveç’te enflasyondaki artışa neden olarak Beyonce’un Stockholm kentinde yaptığı konserler gösterildi.

İsveç'te enflasyondaki artışa öyle bir gerekçe gösterdiler ki duyanlar şaştı kaldı

ABD’li ünlü şarkıcı Beyonce, yedi yıl aradan sonra ilk solo turnesine çıktı. Rönesans Dünya Turnesi kapsamında İsveç'in Stockholm kentinde konser veren şarkıcı, ülkedeki enflasyon artışından sorumlu tutuluyor.

Yıllar sonra sahnelere dönen Beyonce'yi görebilmek için İzlanda, Portekiz, İsviçre gibi başka ülkelerden seyirciler İsveç'e akın etti.

BBC'nin haberine göre, şarkıcının İsveç'te konser vermesi restoran fiyatlarının ve otellere olan talebin artmasına sebep oldu.

İsveç'te enflasyon beklentinin üzerine çıkarak mayıs ayında yüzde 9,7 oldu. Nisan ayında yüzde 10,5 olan enflasyon rakamının mayıs ayında yüzde 9.4'e düşmesi öngörülmüştü.

Otel ve restoran fiyatlarının artmasının, enflasyon rakamının beklenenden yüksek olmasında etkili olduğu düşünülüyor.

ENFLASYONUN ARTMASININ SUÇUNU BEYONCE’A ATTILAR

Danske Bank’ın İsveç’teki baş ekonomisti Michael Grahn, Financial Times’a verdiği demeçte bu durumdan da Beyoncé’nin sorumlu olduğunu söyledi.

Beyoncé, yedi yıl sonra ilk kez turneye çıkıyor. Ve şarkıcı, turneyle beraber hayranlarını da peşinden sürüklüyor gibi görünüyor. Gösteriden hemen önce biletlere yoğun ilgi olduğu, özellikle de bilet fiyatları kendi ülkelerine kıyasla daha ucuz olduğu için Amerikalı hayranlarının İsveç’e akın ettiği basına yansımıştı.

Megastar, Stockholm’den konser sonrasında ayrılsa da ekonominin hemen düzelmesi beklenmiyor. Ekonomistler, haziran ayında da üç gece üst üste Göteborg”da Bruce Springsteen’in konser vereceğini hatırlatıyor.

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