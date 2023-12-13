İsveç'te işçileri taşıyan asansör düştü. 5 işçi öldü

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Naim Arıoğlu
İsveç'te işçileri taşıyan asansör düştü. 5 işçi öldü
İsveç'te bir inşaat asansörünün 20 metre yükseklikten yere çakılması sonucu 5 işçinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsveç medyasından edinilen bilgilere göre, inşaatta çalışan 5 işçinin içinde bulunduğu asansör henüz bilinmeyen sebeple 20 metre yükseklikten yere çakıldı.

Asansörde bulunan işçilerin tamamının hayatını kaybettiği açıklandı.

İş kazası ile ilgili ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. İlk yapılan müdahalelerden sonra ambulanslarla hastaneye kaldırılan işçilerin kurtarılamadığı bildirildi.

Polis iş kazasında ihmal olup olmadığına dair soruşturma başlattı.

Olay yerinde incelemeler sürüyor.

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