İsveç’te ordu çetelere karşı sokağa iniyor. Çetelere karışan sığınmacılar sınır dışı edilecek

İsveç’te silahlı çeteler arasında son yıllarda devam eden şiddetli çatışmalar devam ediyor. İskandinav ülkesinin farklı noktalarında meydana gelen silahlı ve bombalı saldırılarda 3 kişi hayatını kaybederken, yetkililer ülkede eşi benzeri görülmemiş bir şiddet dalgasının yaşandığını ifade ediyor.

İsveç’te güvenlik ve siyaset çevrelerini harekete geçiren saldırılarda çarşamba gecesi başkent Stockholm'de bir banliyöde 18 yaşında bir kişi vurularak öldürüldü. Olaydan saatler sonra başkentin güneyindeki Jordbro'da meydana gelen silahlı saldırıda ise bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

ORDU SOKAĞA İNİYOR

Perşembe günü yine başkentin batısındaki Uppsala'da meydana gelen patlamada 20'li yaşlarda bir kadın hayatını kaybetti. Devlet televizyonuna konuşan İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer, "Son derece trajik bir gelişme. İnsanların öfke, korku ve üzüntü duyduğunu anlıyorum." ifadesini kullandı.

İsveç Başbakanı Kristersson, sokaklardaki çete savaşları nedeniyle sıkıntılı yerlerde askerleri görevlendirdiğini açıkladı. Kristersson “Sorumsuz göç politikası ve başarısız entegrasyon planlarıyla bu noktaya geldik” dedi. İsveç çetelere karışan sığınmacıların tamamını hüküm giymemiş bile olsa sınır dışı edecek.

Kristersson, “İsveç, daha önce böyle bir şey görmedi” derken, sözlerine ek yaparak, “Avrupa’nın hiçbir ülkesi böyle bir şeyi yaşamadı” ifadesini kullandı. İsveç’te çetelerle hiçbir alakası olmayan 25 yaşındaki bir kadının bombalı saldırıda hayatını kaybetmesine dikkat çekerek, “Çeteleri avlayacağız, çeteleri yeneceğiz” dedi.

İKİ ÇETE ARASINDA SAVAŞ ÇIKTI

İsveç’te son dönemde artan çete bağlantılı saldırıların iki grup arasındaki anlaşmazlık kaynaklı olduğu ifade ediliyor. Biri Türkiye'de yaşayan İsveç-Türkiye (çifte) vatandaşı, diğeri ise eski yardımcısı tarafından yönetilen iki çetenin uyuşturucu ve silahlar için savaştığı belirtiliyor.

Kamu yayın kuruluşu SVT, ölümcül silahlı saldırılar nedeniyle ülkede eylül ayında 11 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. SVT haberinde, polisin istatistik tutmaya başladığı 2016 yılından bu yana 2023 eylül ayının silahlı saldırılar açısından 'en ölümcül dönem' olarak kayıtlara geçtiği bilgisini paylaştı.

BURASI İSVEÇ DEĞİL, İSVEÇ BÖYLE OLMAMALI

Merkez sağ hükümet, çete bağlantılı suçlara karşı cezaları artırıyor. Adalet Bakanı Strömmer, yaptığı açıklamada yeni yasalar yürürlüğe girdiğinde izinsiz patlayıcı bulundurmanın cezasının üç yıldan beş yıla çıkarılacağını belirtti.

Ana muhalefet Sosyal Demokrat Partisi lideri Magadalena Andersson ise İsveç radyosuna yaptığı açıklamada, ordunun bazı ulaşım ve koruma görevlerini üstlenerek polisin daha fazla bu konulara ağırlık vermesine katkı sağlayabileceği önerisinde bulundu.

Andersson, düzenlediği basın toplantısında, "Burası İsveç değil, İsveç böyle olmamalı." sözleriyle tepkisini dile getirdi. Muhalif lider, "Polislerin gerçekleştirdiği devriye görevleri ordu tarafından yapılabilir. Ayrıca ordunun yardımcı olabilecek teknik bilgisi de var." diye konuştu.

Strömmer ise "orduyu (sokaklarda) konuşlandırmanın uygun olmadığını" ancak şiddet dalgasını çözme konusunda tüm tarafları dinlemeye hazır olduklarını dile getirdi.

30 BİN KİŞİ ÇETELERLE BAĞLANTILI

İsveç Emniyet Müdürü savaşan çetelerin ülkeye "eşi benzeri görülmemiş bir şiddet dalgası getirdiğini" söyledi. Polis, İsveç'te yaklaşık 30 bin kişinin doğrudan çete suçlarına karıştığını veya bunlarla bağlantısı olduğu tahmininde bulunuyor.

Şiddet olayları büyük kentsel alanlardan son dönemde küçük kasabalara yayılmaya devam ediyor.