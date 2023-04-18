İsveç'ten NATO üyeliğine dair açıklama

Ülkesinin NATO üyelik sürecine dair konuşan İsveç Başbakanı Kristersson, '1 Haziran'da yürürlüğe girecek bir terör kanunu var, işte o zaman Türkiye'ye verdiğimiz sözleri yerine getirmiş olacağız' dedi.

İsveç'ten NATO üyeliğine dair açıklama

Aftonbladet'in haberine göre; İsveç'in NATO'ya katılım süreci hakkında açıklamalarda bulunan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Finlandiya'nın NATO üyeliğinin onaylanmasına sevindiğini belirtti.

Kristersson, "NATO'nun içinde olmadığımız için burukluğumuzu da bildirdim. Ülke olarak şu anda çok tehlikeli bir durumda yaşıyoruz, bunun anlaşılmasının zamanı geldi. Artık iş tamamen Türkiye'ye bağlı, Türkiye'nin vereceği karara da son derece saygı duyuyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin, İsveç'in NATO üyeliğini onaylamamasını sorumsuzca bir hareket olarak görmediklerini belirten Kristersson, "Çünkü 1 Haziran'da yürürlüğe girecek bir terör kanunu var, işte o zaman Türkiye'ye verdiğimiz sözleri yerine getirmiş olacağız" dedi. (AA)

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