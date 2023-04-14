﻿Rus casus kadın İsveç'te tutuklandı

Perşembe günü polis, Göteborg'daki İsveç'in en büyük rafinerilerinden biri olan bir petrol rafinerisinde bir kadını tutukladı. İsveç TV4'ün bildirdiğine göre, kişi kurumsal casusluk şüphesiyle tutuklandı.

Kaynaklarına göre tutuklanan kişi Rus vatandaşı bir ajan. Yetkililerce yapılan açıklamada, ‘’Cumhuriyet savcılığı, kurumsal casusluk yaptığından şüphelenilen bir kişinin tutuklanmasına karar verdi. Şu anda devam eden ön soruşturmalar var, bu da onunla ilgili hükümler kapsamında daha fazla bilgi veremeyeceğimiz anlamına geliyor.’’