İsviçre üretici ve ithalat fiyatları durgun seyirde

İsviçre Federal İstatistik Ofisi tarafından açıklanan verilere göre, Mart 2025’te üretici ve ithalat fiyatları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,1 oranında düştü. Bu, ülkede üretici fiyatlarında art arda yaşanan 23’üncü gerileme oldu. Ancak bu düşüş serisinde en yavaş tempoya ulaşıldı.

İthalat maliyetleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,9 oranında azalarak, Ocak ayındaki yüzde 0,8’lik düşüşün de ötesine geçti. Buna karşılık üretici fiyatlarında yüzde 0,2 olan artış oranı Mart ayında yüzde 0,3’e yükseldi. Bu durum, üretici fiyatlarının sınırlı da olsa yükselişe geçtiğine işaret ediyor.

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AYLIK BAZDA SINIRLI ARTIŞ

Mart ayında üretici ve ithalat fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,1 oranında arttı. Bu artış, piyasa beklentisi olan yüzde 0,2'nin altında kaldı ve önceki dönemdeki yüzde 0,3’lük artışa göre daha yavaş bir tempoda gerçekleşti.

Aylık bazdaki artışın en büyük etkeni gıda ürünlerindeki fiyat yükselişi oldu. Özellikle işlenmiş gıdalarda görülen maliyet artışları bu oranı yukarı çekerken, petrol ürünlerinin ucuzlaması artışı sınırladı. Enerji sektöründeki bu düşüş, küresel enerji fiyatlarındaki dalgalanmaların İsviçre’ye yansıması olarak değerlendiriliyor.

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ENFLASYON BASKISI DÜŞÜK

İsviçre ekonomisinde fiyat hareketlerinin zayıf seyretmesi, ülkedeki düşük enflasyon ortamını destekliyor. Üretici ve ithalat fiyatlarındaki zayıf hareketlilik, tüketici fiyat endeksine doğrudan yansımasa da, genel enflasyon baskısının hafiflediğine işaret ediyor.

Ekonomistler, İsviçre Merkez Bankası’nın fiyatlardaki bu eğilimi yakından izlediğini ve para politikasında temkinli adımlar atmaya devam edeceğini belirtiyor. Üretici fiyatlarındaki uzun süreli düşüş eğilimi, özellikle sanayi ve ihracat sektörleri için maliyet avantajı sağlasa da, düşük enflasyon hedeflerine ulaşmak isteyen merkez bankaları açısından zorluk yaratabiliyor.

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KÜRESEL ETKİLER İSVİÇRE'Yİ DE SARSTI

İthalat fiyatlarındaki gerilemenin arkasında küresel ticaret zincirlerindeki maliyet azalmaları ve enerji fiyatlarındaki düşüşler bulunuyor. Özellikle ham petrol ve doğalgaz fiyatlarının gerilemesi, ithal edilen enerji ürünlerinde İsviçre için daha düşük maliyet anlamına geliyor.

Bu durum, İsviçreli üreticilerin bazı girdilerde daha düşük maliyetle üretim yapabilmesini sağlarken, enerjiye bağlı sektörlerde fiyatların stabil kalmasına veya gerilemesine neden oluyor. Gıda ürünlerinde yaşanan artış ise küresel tarım arzındaki daralmalar ve lojistik giderlerin artışından kaynaklanıyor.

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ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE NELER BEKLENİYOR?

Mart ayı verileri, İsviçre’de üretici ve ithalat fiyatlarında sert bir yön değişiminin olmadığını gösteriyor. Uzmanlar, fiyatlardaki bu yavaş hareketin ikinci çeyrekte de devam etmesini bekliyor. Küresel ekonomik belirsizlikler ve Avrupa’daki düşük talep seviyesi, fiyatların daha da baskılanmasına neden olabilir.

Bununla birlikte, İsviçre Merkez Bankası'nın para politikasında daha fazla gevşemeye gitmesi veya faiz indirimine yönelmesi durumunda fiyatlar üzerindeki baskı azalabilir. Ancak şimdilik, fiyatların kademeli ve sınırlı dalgalanmalarla yoluna devam etmesi bekleniyor.