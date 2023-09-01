İsviçre, Yunanistan'daki yangın söndürme çalışmalarına destek verecek

İsviçre, Yunanistan'ın Meriç Bölgesi'ndeki 14'üncü gününe giren yangın söndürme çalışmalarına destek için 3 askeri helikopter ve personel yollayacak.

KAYNAK: AA
İsviçre, Yunanistan'daki yangın söndürme çalışmalarına destek verecek

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yangınların Yunanistan'ı etkilemeye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Yunan makamlarının yardım taleplerine yanıt olarak İsviçre, sahadaki yangınla mücadele operasyonlarını desteklemek üzere üç askeri helikopter ve personel gönderiyor." ifadeleri yer aldı.

Yarın yola çıkacak helikopter ve personelin 3 Eylül'de yangınla mücadele çalışmalarına başlayacağı kaydedildi.

YANGINLARDA 21 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Yunanistan'da Viotia'da 21 Ağustos'ta bir çoban ile Meriç Bölgesi'ndeki Kavacık'ta (Lefkimi) bir düzensiz göçmen yaşamını yitirmişti.

Dadia ormanlık alanında 22 Ağustos'ta Meriç Nehri'nden Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere ait olduğu tahmin edilen 2'si çocuk 18 kişinin cesedi bulunmuştu.

Düzensiz göçmene ait olduğu sanılan başka bir cesedin 25 Ağustos'ta Dadia ormanlık alanında bulunmasıyla yangınlarda ölenlerin sayısı 21'e yükselmişti.

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