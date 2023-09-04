Beyoğlu'nda dizi çekimi de yapılan tarihi handa yangın

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan tarihi Kurşunlu Han'da yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. Handa gün içerisinde dizi çekimi yapıldığı da ortaya çıktı.

KAYNAK: DHA
Beyoğlu'nda dizi çekimi de yapılan tarihi handa yangın

Yangın, 23.00 sıralarında Azapkapı Mahallesi, Makaracılar Caddesi üzerinde bulunan Kurşunlu Handa henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

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Cadde üzerinde polis ekipleri tarafından önlem alınırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

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DİZİ ÇEKİMİ YAPILMIŞTI

Zaman zaman dizi çekimlerinde kullanılan metruk handa çıkan yangında ölen yada yaralanan olmadı. Handa gün içerisinde dizi çekimi yapıldığı öğrenildi.

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Yangının neden çıktığı yapılacak olan incelemelerin ardından belirlenecek.

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