İsviçre’de çıkan orman yangını devam ediyor

İsviçre'nin Bitsch bölgesinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangınını halen devam ediyor.

KAYNAK: İHA
İsviçre’de çıkan orman yangını devam ediyor

İsviçre’nin İtalya sınırına yakın Valais kantonundaki Bitsch bölgesinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alınamıyor.

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İsviçreli itfaiyecilerin alevlerle mücadelesi devam ederken, yangının etkili olduğu bölgeden en az 200 kişi tahliye edildi.

Yangınla mücadeleden sorumlu olan Mario Schaller şu ana kadar can kaybı ya da yaralanan olmadığını, herhangi bir binada da hasar meydana gelmediğini aktardı.

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Orman yangınlarının büyümesinden endişe eden yetkililer, şu ana kadar 100 hektarlık alanın yandığını ifade ederek, yangını söndürmenin günler alabileceğini söyledi.

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Bölge polisi, yangının nedenine ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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