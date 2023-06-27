İsviçre'den Rusya'ya casus suçlaması

Editör: Özge Ceren Çimen

İsviçre istihbarat birimi, Bern'de bulunan Rus büyükelçiliğinde ve Cenevre'deki Birleşmiş Milletler misyonunda diplomat kılığına girmiş düzinelerce Rus casus olduğunu açıkladı. Teşkilat, bu durumun İsviçre’yi Rus casusluk faaliyetleri için bir sıcak nokta haline getirdiğini bildirdi.

NDB istihbarat teşkilatı Pazartesi günü yayınlanan yıllık raporunda, Rusya'nın Avrupa ve Kuzey Amerika'daki istihbarat faaliyetlerinin, 2018'deki Skripal olayı ve geçen yılki Ukrayna işgalinin ardından diplomat kılığına giren Rus ajanlarının sınır dışı edilmesiyle zayıfladığını söyledi.

Raporda, "Cenevre ve Bern'deki diplomatik ve konsolosluk temsilciliklerinde diplomatik veya teknik-idari personel olarak akredite edilen yaklaşık 220 kişiden en az üçte biri muhtemelen hala Rus istihbarat teşkilatları için aktif durumda" denildi.

NDB, "İsviçre, uluslararası kuruluşlara ev sahipliği yapan ülke rolü de dahil olmak üzere, Avrupa çapında en çok Rus istihbarat personelinin diplomatik örtü altında konuşlandırıldığı ülkelerden biridir" dedi.