İşyeri önündeki televizyonu sırtlayıp götürdü. Televizyon hırsızı kameralara anbean yansıdı

Olay, Mithatpaşa Mahallesi 18 Sokak'taki işyerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde işyerini kapatma hazırlığı yapan, işyeri sahibi H.K., işyerinin önündeki 110 ekran Android televizyonun yerinde olmadığını fark etti. Güvenlik kamera görüntülerini izleyen işyeri sahibi, televizyonun bir şüpheli tarafından sırtlanıp götürüldüğünü izleyince soluğu karakolda aldı. İşyeri sahibi, hırsızlık anının saniye saniye yansıdığı görüntüleri teslim edip, şüpheli hakkında şikayetçi oldu.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, işyeri önünden televizyon çalan hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.