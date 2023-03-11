İtalya açıklarında binden fazla göçmen kurtarıldı

(İHA) - İtalya açıklarında düzenlenen arama kurtarma çalışmaları sonucu dünden bu yana binden fazla göçmen kurtarıldı.

İtalya Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada, dün ülke karasularında tespit edilen 3 göçmen teknesinin ardından başlatılan kurtarma operasyonunun tamamladığı bildirildi. Bir teknedeki 500 göçmenin, ikinci bir bottaki 379 kişinin kurtarıldığı ve göçmenlerin, ülkenin güneyindeki Calabria bölgesi ve Sicilya Adası'na taşındığı belirtildi. Açıklamada, dünden beri 8 gemiyle yapılan kurtarma operasyonlarında, göçmen teknelerinin aşırı kalabalık olması ve olumsuz hava koşulları nedeniyle güçlüklerle karşılaşıldığı aktarıldı.

İtalya’nın Calabria bölgesindeki Crotone’ye bağlı sahil beldesi Steccato di Cutro açıklarında 26 Şubat’ta meydana gelen tekne faciasında bugün 3 kişinin daha cansız bedenin bulunmasıyla can kaybı sayısı 74’e yükseldi. 30 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.