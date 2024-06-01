İtalya ekonomisin büyüme oranı açıklandı

Geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında ekonominin büyüme oranı yüzde 0,7 olarak gerçekleşti. ISTAT, İtalya ekonomisinin bir bütün olarak AB'Ye ayak uydurarak başlangıçta tahmin edilenden biraz daha hızlı büyüdüğünü açıkladı.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) ön verilerine göre, AB ekonomisi de ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %0,3 büyüdü.

Beri yandan 2023'ün aynı üç aylık dönemiyle karşılaştırıldığında büyüme %0,5 olarak tespit edildi. İtalya ekonomisi gösterdiği mütevazı istikrar sayesinde AB'nin en istikrarlı ekonomileri arasında yer aldı.

ISTAT'a göre ekonomi, 2021'in ilk çeyreğinden bu yana her ekonomik çeyrekte yıllık bazda büyüme gösterdi.