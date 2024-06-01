Başarsoft global pazarlara odaklandı

Coğrafi Bilgi Sistemleri alanında ürün ve çözümler sunan Başarsoft, navigasyon olmak üzere, akıllı şehir ve altyapı şebeke yönetimi, e-ticaret, kargo, lojistik ve rota optimizasyonu, saha iş gücü ve yönetimi, lokasyon bazlı servis ve çözümler alanında çalışmalarını sürdürüyor. Başarsoft’un yılda iki kez düzenlediği Teknoloji Günleri’nin İstanbul toplantısı İstanbul Radisson Blu Hotel’de gerçekleştirildi.

Başarsoft Yönetim Kurulu Başkanı Alim Küçükpehlivan toplantıda yaptığı konuşmada yılda iki kez düzenlenen Teknoloji Günleri ile Başarsoft’un gerçekleştirdiği yenilikleri birinci ağızdan duyurabilmeyi hedeflediklerini belirtti.

SONBAHARDA ANKARA’DA BİR ARAYA GELECEKLER

Başarsoft’un geliştirdiği ürünleri kullanan müşterilerin birbirleriyle bilgi paylaşımı yapması amacıyla etkinlikleri hayata geçirdiklerini belirten Küçükpehlivan, sonbaharda da Ankara’da düzenleyeceklerini ifade etti.

Uzun zamandır kendi navigasyon teknolojileriyle kamyonlara özel navigasyon çalışması yürüttüklerini anlatan Küçükpehlivan, cep telefonlarına da indirilebilen yeni kamyon navigasyonu ürünlerinin de müjdesini verdi. Küçükpehlivan, “Türkiye ve Avrupa haritaları yüklü bir şekilde, kamyonun yüksekliği, ağırlığı, uzunluğunun bilgisinin girildiği ve bu kamyona özel rota çizebilen bir hizmeti veriyorduk. Şimdi bu navigasyonu cep telefonlarına indirilecek hale getirdik” dedi.

JAPON OTOMOBİL FİRMASI İLE EL SIKIŞTI

Global pazara sunulacak olan Rotaban ürünü hakkında bilgi veren Küçükpehlivan, YAZAKI isimli Japon otomobil firması ile anlaşma yaptıklarını belirtti.

10 binden fazla çalışanı olan 5-6 tane müşteriye hizmet verdiklerini belirten Küçükpehlivan, Renault, Tofaş gibi müşterilerinin yanında Japon otomobil endüstri firması YAZAKI ile çalışmaya başladıklarını söyledi.

Mısır’da da ilk projeye başlattıklarını duyuran Küçükpehlivan, daha fazla teknoloji geliştiren ve yurtdışına taşıyan bir yapıya doğru gittiklerini ifade etti.

Kargo sektöründe doğru adres hizmetini yıllardır verdiklerini hatırlatan Küçükpehlivan, artık kuryeler içinde hangi sıra ile optimum dağıtım çözümlerini kullanıma sunduklarını söyledi. Küçükpehlivan, “10 binden fazla kuryenin, gece 3-4 arasında 500 bin ile bir milyon adet arasında değişen paketlerini, hangi sırada dağıtacaklarını geliştirdiklerini ve performansı artırma hedefiyle çalışıyoruz” diye konuştu.

12 KONUŞMACI YER ALDI

Toplantının panel oturumlarında farklı sektörlerde Başarsoft ürün ve çözümlerini kullanan firma temsilcileri deneyimlerini paylaştı.

Moderatörlüğünü Başarsoft İş Geliştirme ve Satış Direktörü Can Yağar’ın yaptığı, ‘Pazarda Rekabet Gücü ve Marka Perspektifleri' konulu panelde, Domino's Pizza Kıdemli İş Geliştirme Analisti Umut Sezgin; Aygaz Dijital Pazarlama Çözümleri ve Veri Analitiği Müdürü Mehmet Güzel; Ak Gıda-İçim Süt Süt Alım Müdürü Ahmet Doyuk; Doğanay İş Geliştirme Müdürü İlker Tuğrul soruları yanıtladı.

Moderatörlüğünü Başarsoft Veri Analizi ve Yayın Yöneticisi Necmettin Ertaş’ın yaptığı, ‘Başarıya Giden Yolu Kısaltmak Mümkün mü?' konulu panelde ise Yurtiçi Kargo Yazılım Geliştirme Müdürü Ümit Köse, Türk Hava Yolları Servis Koordinasyon Görevlisi Atakan Eren Meral, Arkas Lojistik AR-TİM ve Filo Yönetimi Koordinatörü Sinan Şaroğlu ile Dydo Drinco Kıdemli Proje Yöneticisi Durmuş Aydoğdu konuşmacı olarak yer aldı.

Moderatörlüğünü Başarsoft Data Direktörü Yalçın Öztürk’ün gerçekleştirdiği, ‘Sürdürülebilirlik Çağında Veri Odaklı Yaklaşım’ konulu panelde ise Turkcell Mekansal Zeka Birimi Müdürü Semih Öğün, Albaraka Türk Katılım Bankası Dijital Satış ve Pazarlama Birim Müdürü Osman Aktaş, Amazon Müşteri Deneyimi Direktörü Nimet Çukurluöz Aslan, Etstur E-Ticaret Kategori Müdürü Murat Kıray soruları cevaplandırdı.

PTT Bilişim Daire Başkanı Aydın Atalay, ‘PTT ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımı' konulu bir sunum gerçekleştirdi.