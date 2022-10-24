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  • Katolik kilisesi önünde çıplak poz veren turist ülkeyi karıştırdı. Katolik kilisesi kilise olalı böyle zulüm görmedi.

Katolik kilisesi önünde çıplak poz veren turist ülkeyi karıştırdı. Katolik kilisesi kilise olalı böyle zulüm görmedi.

İtalya’da çekilen bir görüntü büyük tepki çekti. İtalya'nın turistik kasabalarından Amalfi'de gerçekleşen bir fotoğraf çekimi tepki çekti. Katolik kilisesi önünde İngiliz bir turistin çırılçıplak poz vermesi ülkeyi karıştırdı

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 15:23
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İtalya'da bir Katolik kilisesi önünde çıplak poz veren turist ülkeyi karıştırdı

Katolik kilisesi önünde çıplak poz veren turist ülkeyi karıştırdı. Katolik kilisesi kilise olalı böyle zulüm görmedi.
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İtalyan medyası kadının İngiliz bir influencer (sosyal medya fenomeni) olduğunu yazarken, kadına bir İngiliz kadın ile birlikte bir fotoğrafçının da eşlik ettiğini yazdı. Kilisenin merdivenleri önünde kırmızı bir örtü ile poz veren kadın bölgede şok etkisi yaratırken kilisenin de arka fon olarak kullanılması büyük eleştiri topladı.

 Yerel gazete Il Mattino, çekim sırasında güvenlik güçlerinin olay yerine hızlıca gittiğini ve çekimi engellediğini duyurdu. Gazete, güvenlik güçlerinin sosyal medya fenomeni kadın ve ekibinin fotoğrafları paylaşmasını istemediğini de aktardı.

İtalyanlar ise bu olayı sosyal medyadan protesto etti. Bir sosyal medya kullanıcısı Facebook üzerinden, “Birçok insan için büyük bir önemi olan bir katedral önünde böyle yarı çıplak poz vermek kabul edilemez. Bu bir utanç” dedi.

Öte yandan bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Buradaki skandal kadının çıplak poz vermesi değil, kiliseyi arka planda fon olarak kullanması” yorumunu yaptı.

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