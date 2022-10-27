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Alanya'daki kilise Antalya'daki kiliseye karşı. Antalya'da kiliseler savaşı

Savaştan kaçıp Antalya’ya yerleşen Ukraynalılar ve Ruslar bir yandan ‘kilise’ rekabeti yaşıyor bir yandan da aynı sıralara oturup birlikte Türkçe öğreniyor.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 09:31
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Antalya'da kiliseler savaşı. Alanya'daki kilise Antalya'daki kiliseye karşı

Alanya'daki kilise Antalya'daki kiliseye karşı. Antalya'da kiliseler savaşı
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Rusya-Ukrayna savaşının ardından her iki ülkeden de birçok göçmene ev sahipliği yapan Antalya, Ortodoks kilisesi içindeki bölünmelerin de karşılaşma alanlarından biri haline geldi. Savaştan önce bile yaklaşık 30 bin Rus’a ev sahipliği yapan şehirdeki Antalya Ortodoks Cemaati, Türkiye’nin en büyük Hıristiyan topluluklarından biri konumunda.

Savaşın ardından günlük ortalama 80 uçuşla Türkiye’ye gelen Ruslar ve savaştan kaçıp Antalya’ya gelen Ukraynalılarla bölgedeki Ortodoks nüfus ciddi ölçüde arttı.

AYRILIK 2018’DE BAŞLADI

2009 yılında Fener Rum Patrikhanesi’nin çabalarıyla Osmanlı döneminden kalma Antalya’daki Agios Alypios kilisesi restore edilmiş ve Ortodoks cemaatin kullanımına açılmıştı. Ancak 2018 yılında Fener Rum Patrikhanesi’nin Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin kendi yetki alanına girdiğini ilan etmesi ve otonomluk vermesi, Moskova ve Fener Patrikhanelerinin arasını açmıştı.

2019 yılında Antalya’daki Rus toplumunun temsilcilerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı’yla yürüttüğü istişareler sonucu, bölgede Moskova Patrikhanesi’ne bağlı yeni bir dini dernek kurma çalışmaları başlamıştı. Kısa süre sonra da Antalya ve Alanya yakınlarında iki yeni kilise kurulmuştu.

CEMAAT BÖLÜNDÜ

Savaştan önce Antalya’daki Agios Alypios kilisesi tüm Ortodoksların ibadethanesi olarak işlev görürken, savaşın ardından iki halk arasında yaşanan gerilim cemaatin tutumunu da değiştirdi. Kilisenin girişindeki tabelada her iki ülkenin bayraklarına yer verilse ve Rusların bir kesimi burayı aktif olarak kullanmaya devam etse de cemaatin Ukraynalı ve Gürcü katılımcılarının büyük bir kısmı Ruslarla aynı kiliseyi paylaşmak istemiyor. Moskova Patrikhanesi’nin bölgedeki hâkimiyetini kaybetmemek için yeni adımlar atabileceği değerlendiriliyor.

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Tekin Ertürk
27.10.2022 10:03
Tüm bunlara gerek yok? Ahzap Suresinden başlayıp, yüce Kuran'ı okumaları yeterli. Tüm doğrular ve gerçekler yüce Kuran'da. Kuran engellemez.  
 
alıkınık
27.10.2022 10:00
surıyelıler yetmedi şimdide yahudi lermi geliyor iyi burası türkmü kalaçak  
 
RAHIBE PAPAZ TOPLULUK CEMAATCİLERİ
27.10.2022 09:56
CEMAATCİLER LE ORTODOKS CEMAATCILERİ YAKIN ZAMANDA KİLİSE DE BULUŞABİLİRLER İKTİDARA YAKIN CEMAATCİLER RUSCA ÖGRENMEYE BAŞLAYA BİLIRLER ?  
 
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