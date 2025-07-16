İtalya'da enflasyon dansı: Cepteki delik genişliyor mu?

İtalya'da haziran 2025 enflasyon verileri nihayet netleşti. Ülke ekonomisinin nabzını tutan bu kritik gösterge, mayıs ayındaki %1.6 seviyesinden %1.7'ye yükselerek piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izledi. Avrupa Birliği uyumlu enflasyon oranı ise mayıstaki %1.7'den %1.8'e çıktı. Bu artış, başlangıçtaki ön tahmin olan %1.7'den revize edilmiş olsa da, genel beklentilerle uyumluluğunu korudu.

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HANGİ KALEMLER ENFLASYONU YUKARI ÇEKTİ?

Enflasyondaki bu yükselişte çeşitli kalemlerin etkisi büyük oldu. Özellikle işlenmemiş gıda ürünlerindeki fiyat artışı dikkat çekti; mayıs ayındaki %3.5'ten haziran ayında %4.2'ye ulaştı. Benzer şekilde, ulaşım hizmetleri de enflasyona katkıda bulundu ve mayıstaki %2.6'lık artıştan %2.9'a yükseldi.

Diğer yandan, dayanıklı tüketim mallarında görülen deflasyonun hızı yavaşladı. Mayıs ayında %-1.1 olan deflasyon, haziran ayında %-0.8'e gerileyerek bu alandaki fiyat düşüşlerinin azaldığını gösterdi.

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YAVAŞLAYAN BİR SOLUKLANMA

Enflasyon sepetindeki bazı kalemler ise yükseliş eğilimini frenleyici bir rol oynadı. Düzenlenmiş enerji fiyatlarındaki artış hızı yavaşladı. Mayıs ayında %29.3 olan artış, haziran ayında %22.6'ya geriledi. Bu yavaşlama, konut ve kamu hizmetleri maliyetlerindeki artışın da kontrol altında tutulmasına yardımcı oldu; ilgili kalemdeki artış %3.9'dan %2.4'e düştü.

Enerji fiyatlarındaki bu düşüş eğilimi, tüketiciler için bir nefes alma alanı sunsa da, genel enflasyon görünümünü tamamen değiştirmeye yetmedi.

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ÇEKİRDEK ENFLASYON HAREKETİ

Enflasyonun daha kalıcı eğilimlerini gösteren ve taze gıda ile enerji gibi oynak kalemleri dışarıda bırakan çekirdek enflasyon oranı da yükselişini sürdürdü. Mayıs ayında %1.9 olan çekirdek enflasyon, haziran ayında %2'ye çıktı. Başlangıçtaki ön tahmin olan %2.1'den aşağı yönlü revize edilmiş olsa da, bu rakam, İtalya ekonomisindeki temel fiyat baskılarının devam ettiğini işaret ediyor.

Genel olarak, İtalyan tüketici fiyatları bir önceki aya göre %0.2 oranında arttı. Bu oran, enflasyonun ülke genelinde yaygın bir şekilde hissedildiğini ortaya koyuyor.

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AVRUPA'DA ENFLASYON ENDİŞELERİ SÜRÜYOR

Son bir yılda Avrupa genelinde enflasyon, hem tüketicilerin hem de Merkez Bankalarının en önemli gündem maddelerinden biri oldu. Özellikle Avrupa Merkez Bankası ECB, yüksek enflasyonla mücadele etmek için agresif faiz artırımlarına gitmişti. Ancak son dönemde enflasyonun kademeli olarak gerilemesiyle birlikte faiz indirimleri tartışılmaya başlandı.

İtalya'daki bu son enflasyon verileri, Avrupa genelindeki fiyat istikrarı çabalarını yakından takip edenler için önemli ipuçları sunuyor. Yüksek enerji fiyatları ve tedarik zinciri sorunları gibi küresel faktörler, enflasyonun seyrini belirlemeye devam ediyor. Uzmanlar, Avrupa'da enflasyonun hedeflenen seviyelere inmesi için bir süre daha zamana ihtiyaç olduğunu ve Merkez Bankalarının temkinli adımlar atmaya devam edeceğini belirtiyorlar. Bu durum, Euro Bölgesi'ndeki ekonomik büyüme ve istihdam piyasası üzerinde de etkili olabilir.