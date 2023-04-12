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İtalya'da göç akınlarına karşı OHAL ilan edildi

İtalya'da sağ koalisyon hükümeti, son dönemde artan düzensiz göçmen gelişleri sebebiyle ülke genelinde geçerli olmak üzere 6 aylık olağanüstü hal ilan etti.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 01:38
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İtalya'da göç akınlarına karşı OHAL ilan edildi

İtalya'da göç akınlarına karşı OHAL ilan edildi
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İtalya'ya Akdeniz'i aşarak gelen düzensiz göçmen sayısının son dönemde hızla artması, Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin yeni adımlar atmasına yol açtı.

Başbakan Meloni, kabine toplantısı ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Göçmen akışlarının yönetiminin daha etkili ve zamanında yanıtlar verebilmek için göç konusunda olağanüstü hal kararı aldık." ifadesini kullandı.

Bakanlar kurulu sonrasında Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada da İtalya'ya yönelik göç akınlarında kaydedilen yoğunluk ile ilk kabul merkezlerindeki aşırı yığılmalara ilişkin verilerin incelendiği ayrıca gelecek aylarda göçmen gelişlerinin daha da artacağı tahminleri dolayısıyla hem göçmen kabul merkezlerinin ihtiyaçları için hem de iltica koşullarını karşılamayanların ülkelerine geri gönderilmesi ve diğer acil önlemlerin uygulanabilmesi için ülke genelinde OHAL ilanına başvurduğu belirtildi.

ACİL DURUMLAR İÇİN 5 MİLYON EUROLUK KAYNAK

Düzensiz göç akınlarının ülke topraklarındaki idaresine yönelik OHAL'in 6 ay süreli olacağı ve acil durumlar için 5 milyon euroluk kaynak tahsis edildiği bildirildi.

Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, yılbaşında kanun hükmünde kararname olarak çıkarttığı başka bir düzenlemeyle denizde kurtarma operasyonları yapan Avrupa merkezli sivil toplum kuruluşlarına ait gemilerinin faaliyetlerini sınırlandırmıştı.

Bu arada, İtalya'ya Kuzey Afrika üzerinden düzensiz göç akını ise sürüyor.

İtalyan basınına yansıyan bilgilere göre, İtalya Sahil Güvenlik ekipleri 7 - 11 Nisan'da farklı operasyonlarda yaklaşık 2 bin düzensiz göçmeni denizde kurtardı. Ayrıca Sicilya adası açıklarında 800 göçmeni taşıyan bir balıkçı teknesine yönelik kurtarma operasyonun sürdüğü de belirtildi.b

İçişleri Bakanlığının verilerine göre, 1 Ocak - 11 Nisan'da İtalya'ya Akdeniz'i aşarak ulaşan düzensiz göçmen sayısı 31 bin 292 oldu. Geçen yıl aynı dönemde ise İtalya'ya 7 bin 928 düzensiz göçmen gelmişti. (AA)

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