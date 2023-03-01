Mourinho'dan İtalya'yı sallayan iddia

İtalya, bir kez daha Roma'nın Portekizli hocası Jose Mourinho'yu konuşuyor.

Zaman zaman çıkışlarıyla gündeme gelen Mourinho, takımının İtalya Serie A'da düşmesine kesin gözüyle bakılan Cremonose'ye yenildiği maçta kırmızı kart görmüştü.

Cremonose bu sezon ligdeki ilk galibiyetini alırken, kırmızı kart gören Mourinho, maçın ardından olay yaratan bir iddiada bulundu.

Mourinho, şunları söyledi:

"Hakem Piccinini bana kırmızı kart gösterdi, çünkü dördüncü hakem ona bunu yapmasını söyledi. Ama dördüncü hakem bana ne dediğini, nasıl davrandığını ve benim neye tepki gösterdiğimi ona söyleyecek kadar dürüst değil.

Maçtan sonra soyunma odasına gittim. Piccinini'den kırmızı kart esnasında söylediklerim için defalarca özür diledim. Dördüncü hakeme de ona kırmızı kart görmemi gerektirecek neler söylediğimi sordum. Ama hafıza sorunu var, unutmuş.

Dördüncü hakem Torinolu. Bir sonraki maçı Juventus (Torino takımı) ile oynayacağız. Bu nedenle benim o maçta sahada olmamı istemedi."