İtalya'da tarihi heykel şüpheli yangında kül oldu

İtalya'da Michelangelo'nun Pistoletto heykeli şüpheli bir kundaklama saldırısında yok oldu.

İtalya'da tarihi heykel şüpheli yangında kül oldu

Napoli Belediye başkanı Gaetano Manfredi yaptığı açıklamada, çağdaş İtalyan sanatçı Michelangelo Pistoletto'nun en ünlü heykellerinden biri olan Paçavraların Venüsünün bu hafta başında Napoli'de şüpheli bir kundaklama saldırısında yok edildiğini açıkladı.

Manfredi, Çarşamba günü erken saatlerde meydana gelen yangınla ilgili olarak, güney İtalya kentindeki belediye binasına yakın bir yerde halka açık bir şekilde sergilenen enstalasyonun tahrip edilmesinin "bizi suskun bırakan büyük bir şiddet eylemi" olduğunu söyledi. Başkan, heykelin yeniden inşa edilmesini sağlamaya söz verdi.

EVSİZ VATANDAŞ TARAFINDAN YAKILDI

İtalyan Corrierre della Sera gazetesi, kapalı devre kamera sistemlerinin incelenmesinin ardından 32 yaşındaki evsiz bir adamın sanat eserlerini kundaklama ve tahrip etme şüphesiyle tutuklandığını açıkladı.

Sanat eseri, Roma'nın aşk, güzellik ve doğurganlık tanrıçası Venüs'ün büyük parlak renkli giysi yığınının yanında duran bir heykel olarak biliniyor.

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PAÇAVRALARIN VENÜS’Ü HAKKINDA

Pistoletto "Paçavraların Venüsü" eserini ilk kez 1967 yılında yapmış, Roma mitolojisindeki aşk, seks, güzellik ve doğurganlık tanrıçası Venüs'ün bir heykelini, onu "ayna"sının yüzeyini temizlemek için kullandığı bir paçavra yığınının karşısına yerleştirmişti. Venüs, sat eserlerinde genellikle aynası ile birlikte tasvir ediliyor.

Pistoletto ise eseri için "Venüs, en iyi yanını ifade etmeye çağrılan günümüz insanlığını temsil ediyor." açıklamasını yaptı.

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